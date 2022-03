El Cáceres Patrimonio de la Humanidad cayó derrotado a domicilio en la prórroga ante el Basquet Girona de un Marc Gasol que sería el MVP y protagonista decisivo en la victoria local (86-80). Todo ello en un partido precioso de ver para el espectador y en el que los extremeños completaron un magnífico primer y último cuarto que sin embargo no sería suficiente.

El Cáceres entró a la pista mucho mejor y con un parcial inicial de 0-5 y triple inaugural de Manu Rodríguez provocó los primeros problemas a un banquillo catalán que no tardaría en agotar su primer tiempo muerto (5-9, min. 3). De vuelta la juego Schmidt se descolgó con otra canasta de tres puntos y eso llevó a los cacereños a apuntarse rápido una nueva máxima de +9 con el 5-14.

Así, que en una primera contra Gasol asistiera a Albert Sabat para anotar también de tres, no cambiaría la dinámica de un conjunto extremeño que siguió manteniendo un excelente nivel defensivo más allá de que en este tramo del encuentro no estuviera tan acertado en ataque. El Girona sufría muchísimo a la hora de montar sus acometidas y a falta de dos minutos para la conclusión del primer cuarto el electrónico marcaba un esperanzador 8-23 que resumía a la perfección la superioridad del Cáceres en el parquet. Con todo el final de cuarto no fue tan bueno, Sàbat volvió a acertar desde el perímetro y también apareció Gasol para dejar el definitivo 14-26.

No parecía posible que los catalanes siguieran concediendo tanto en defensa y así fue, porque ya en el inicio de la segunda manga el Girona mostró una cara bien distinta y en apenas un par de minutos rebajó la diferencia (20-26 tras un 2+1 de Gasol que puso a su parroquia en pie).

No encontrar el camino al aro con facilidad significaba todo un problema ante la calidad de un rival que sin hacer demasiado fue acercándose en el luminoso con triples de Fjellerup o mucho después de Sàbat (35-38, min. 18). El tramo final del cuarto tampoco fue bueno y con un nuevo enceste de tres de Vecvagars se llegó al descanso con el Girona arriba en el marcador (40-38).

SEGUNDA PARTE /En el reinicio y más allá de un nuevo triple de Manu Rodríguez el Cáceres Patrimonio de la Humanidad cometió errores de bulto y no supo frenar la velocidad de un Girona que salió al contragolpe con demasiado facilidad. Los visitantes sufrían demasiado y sendos triples consecutivos de Gasol y Urtasun suponían un claro punto de inflexión que la pizarra trató de revertir con un nuevo tiempo muerto (máxima local con el 54-45, min. 24).

De nuevo en juego los cacereños no recuperaron el acierto ni las buenas ideas, pero sí exhibieron garra y orgullo para sin estar demasiado acertados batirse de forma brava en el ida y vuelta sin miedo a los golpes (58-52 en el 7´). Sin embargo y pese a la solidaridad defensiva el último tramo del cuarto tampoco bueno, de hecho no se anotaría más, y el Girona sin tampoco atravesar por su mejor momento amplió la ventaja hasta colocar un preocupante 64-52 a falta del último acto.

Un parcial de 2-7 favorable al conjunto extremeño hizo saltar todas las alarmas en Fontajau y obligó a Jordi Sargatal a agotar un tiempo muerto que llevaría el choque a una fase muy cerrada y táctica (72-63, min. 34), con el Cáceres peleando su suerte y sabiendo sufrir y remar hasta llegar al final con todas las opciones de victoria (72-73 a falta de tres minutos y tiempo muerto local).

De ahí a la conclusión faltó acierto y algo de tranquilidad pero sin nadie que asumiese el protagonismo. Apareció Mbala casi sobre la bocina para palmear una pelota y llevar el duelo a la prórroga (76-76).

Un triple de Urtasun no era la mejor noticia para comenzar el tiempo extra, pero el equipo se agarró otra vez a un Mbala que devolvía la igualada (80-80 en el ecuador). Pero una vez más el final de la manga no sería buena y entre Urtasun y un Marc Gasol impecable desde el tiro libre dieron la victoria al Girona (86-80).