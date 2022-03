El Cacereño sigue con su extraordinaria dinámica y continúa reafirmando al segundo puesto agregando méritos y puntos en su amplio zurrón. Gana de todas las formas posibles: por fútbol, por pura inercia, cuando menos se espera y también de la manera más inverosímil posible. Este domingo lo hizo ante el San Fernando (3-2) gracias a rechace tras un penalti inexistente y en el minuto 90. Falló Solano y ejerció de héroe el mejor jugador del duelo, Jorge Barba, para provocar la histeria colectiva.

Julio Cobos siempre sorprende esta temporada en su ‘11’ inicial. En este partido tocó la suplencia de Kamal, aunque se trataba de resguardar (casi mimar) al todocampista balear por sus problemas musculares. Sin él, el Cacereño tiene menos orden táctico. Sin él, hay menos rigor y cunde el pánico en las contras rivales. El San Fernando, equipo débil de espíritu pero con fantasia futbolística, como buen equipo canario de este grupo, lo puso difícil, pero en un dia normal el CPC debe golearle.

El primer acto, en realidad, tuvo al decano como dominador global, pese al sobresalto inicial del tanto amarillo. Tras una buena acción individual de Carlos Andujar con errática finalización, llegó el 0-1 en jugada bien trenzada por la derecha del ataque visitante rematada a la red por Joel (0-1, min. 10). Le faltó contundencia en la corte de la transición a José Martínez, quien no tuvo su día. Tampoco su compañero en el centro de la defensa, Marvin. La pareja más utilizada en el segundo clasificado también tiene sus defectos, claro.

José Ramón y Jorge Barba lo intentaron y flirtearon con el gol en jugadas consecutivas, pero Samuel empezó su particular festival de paradas ya por entonces. Había fluidez ofensiva del CPC y candidez del rival atrás, de efecto contagioso. Y el empate tenía que llegar con un pase celestial del segundo al primero, que esta vez no perdonó (1-1, min. 22). Era el octavo gol del extremo manchego, el otro futbolista clave de este triunfante Cacereño de este año.

Empujaban los de Cobos. A los 32 minutos, el 2-1, tras jugadón de Solano hasta línea de fondo, toque de Carlos Andújar y desvió de un defensor para redondear la remontada. El gol se lo adjudicó el árbitro al de Villagonzalo.

El Cacereño contó con varias posibilidades de sentenciar y no lo hizo, como bien subrayó su técnico después, por el escaso sentido colectivo de sus jugadores y la tendencia al individualismo en los metros finales. Para más inri, cometió Marvin un penalti tan palmario como absurdo sobre Moller al filo del descanso que transformó Alex Cruz. Fue el empate en la última jugada del primer acto. Resultado sorprendente, pero ajustado a lo que estaba ocurriendo.

Solano tuvo la primera diáfana en el segundo tiempo (min. 51). En la acción siguiente el árbitro obvió un penalti claro sobre el 9 verde, agarrado repetidamente hasta dentro del área. Luego compensaría su error.

El Cacereño gobernaba, pero apenas se jugaba, con un San Fernando parapetado atrás, con tres centrales y una mayor concentración. José Ramón lanzó al cuerpo del portero en otra inmejorable ocasión de gol, pero el San Fernando también la tuvo en un rebote que fue al larguero de Bernabé (min. 67). Era evidente que el CPC no estaba a su altura atrás.

Entró Kamal ante aplausos para poner cordura en un duelo anárquico. Y salió también Carlos Fernández para el doble punta arriba. No sucedía mucho hasta que una asociación local acabó con un derribo a Luis Aguado, por entonces de lateral izquierdo. El ‘no penalti’ fue fuera, pero el árbitro lo pitó. Solano lanzó, rechazó Samuel y Barba remachó en el 3-2. Premio para el virtuoso '17', y festejo para el que le sale todo, el Cacereño.

Cobos: "Debimos haber solucionado antes el partido"

Los tres puntos que añade el Cacereño a su casillero tras imponerse al San Fernando no evitan la lectura autocrítica que el técnico Julio Cobos hizo del encuentro, un partido que cree que su equipo debería «haber solucionado mucho antes». «No me ha gustado [el duelo] y creo que a ellos tampoco», decía en referencia a los jugadores. Recordó que en la previa avisaba del peligro de un exceso de confianza «y creo que en parte sí lo ha habido y eso nos ha llevado a ahorrar ciertas carreras en ciertos momentos, a confiar en que el compañero ya nos salvaría el culo y lo hemos podido pagar muy caro». También habló de falta de generosidad en algunas acciones que hubiesen permitido marcar el 3-1 en la primera parte. «Ha habido dos o tres acciones muy claras para hacer el tercero y era un trabajo de generosidad».

Ofensivamente, añadió, vio bien al equipo, sobre todo en la primera parte, aunque los ‘peros’ los pone en la faceta defensiva. Sin concretar en nadie. «Cuando hablo defensivamente hablo de todo el equipo, de que todo el mundo tenga generosidad a la hora de correr. Todos trabajamos para defender, todos trabajamos para atacar. Pero en general, sin señalar a nadie. Con nada que ellos hacían no generaban peligro. Eso es un exceso de confianza, de saber que estar en un buen momento y lo vas a poder solucionar». De los penaltis no habló («no los he visto»), pero del que cometió su equipo sí dijo que era «totalmente evitable». Tampoco se pronunció sobre las penas máximas el entrenador rival, Tino Déniz. J. J. Torbellino