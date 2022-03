Seguramente el 3-0 que terminó campeando en el electrónico del Romano José Fouto sea un poco abultado por lo visto en el choque entre el Mérida y el Don Benito, pero lo cierto es que el cuadro emeritense tiró de contundencia, sobre todo en la primera parte, para irse con dos goles de ventaja al descanso y no sufrir en el segundo acto, consiguiendo la tranquilidad con el tercero. Los dombenitenses, por su parte, tuvieron su mejor ocasión antes de llegar al primer minuto y se pudieron meter en el choque en una acción a balón parado en el 65, pero no estuvieron acertados y al final sufrieron una abultada derrota.

El arranque fue claramente para los visitantes y en el primer minuto Raly Cabral desarrolló una gran internada por la derecha que culminó alto Dani Martínez cuando la posición dentro del área era inmejorable. Más allá de esta ocasión inicial, los de Roberto Aguirre fueron mejores los primeros diez minutos del choque. Conforme iba pasando ese tiempo, tras el dominio visitante inicial, los locales empezaron a tomar el pulso al partido, más por sensaciones que por ocasiones claras.

La polémica llegaría antes del primer gol, un balón controlado por Emilio Cubo dentro del área fue protestado por los calabazones como posibles manos. Sin embargo, el colegiado, que estaba al lado de la jugada, interpretó que la acción no era punible.

El primer gol

En el minuto 21, Diego López lanzó una falta directa buscando la cepa del palo de Sebas Gil, el cancerbero no consiguió atraparla, y Lolo Plá, muy atento, escorado dentro del área chica, centró raso para que Felipe Alfonso, lanzándose a por la pelota, adelantara a los suyos. El mejor juego romano tuvo la recompensa del gol.

Hasta el descanso, el Mérida siguió dominando, pero sin generar peligro. Tampoco el Don Benito pisaba el área contraria.

Cuando parecía que el asueto llegaría con la ventaja mínima, Santana, que estaba siendo el mejor de los visitantes, se equivocó en un pase cayéndole la pelota al peor futbolista posible para sus intereses, Guille Perero. El extremo se encontraba con la jugada que le hace más feliz. Coger un balón en campo propio y poder correr por la banda. Fue lo que hizo y midió perfecto el desmarque de Lolo Plá para asistirle por bajo con un centro desde la derecha, que el delantero remató de primeras lanzándose al suelo. La sonrisa era enorme en la parroquia local, pues el resultado era mucho más desigual que lo que se estaba viendo en el terreno de juego.

La sentencia

En la reanudación se podía prever un inicio similar al del comienzo del encuentro, con un Don Benito queriendo dominar en campo contrario. Sin embargo, los de Aguirre no se mostraban cómodos, mientras que los de Juanma Barrero no pasaban apuros. El partido tuvo demasiados minutos en los que parecía que no iba ni para un lado ni para el otro, es decir, ni el Mérida sentenciaba ni el Don Benito asustaba.

El dos a cero es un gran resultado pero engañoso porque, a pesar de tener controlado el encuentro, si marca el rival provoca los nervios del que va con ventaja, y aunque los calabazones no estaban cómodos, la entrada de Manu Miquel en el centro del campo les sentó muy bien. La acción para darle emoción al choque llegaría a balón parado, en una falta lejana al segundo palo que tocó Gonzalo al centro para que Santana rematara llegando de segunda línea, pero el remate de este, le fue a las manos a Javi Montoya. La respuesta emeritense llegaría tres minutos después con un disparo muy peligroso de Lolo Plá.

La sentencia llegaría a seis minutos para el final, en un remate de Mario Robles tras un saque de esquina.

Al final, la victoria supone que a falta de diez jornadas, los emeritenses encaren el tramo final de la liga regular en puestos de playoff de ascenso, mientras que los dombenitenses lo hacen desde el de descenso.