No está feliz del todo (o al menos así lo transmite) Julio Cobos, pese a la privilegiada posición que ocupa su equipo, el Cacereño, segundo en la Segunda RFEF con la friolera de ocho puntos de diferencia sobre el tercero, el no menos sorprendente Montijo. El técnico verde alertó el domingo, tras la victoria apurada ante el San Fernando, sobre la debilidad en defensa del equipo.

Además de quejarse de la falta de sentido colectivo de sus jugadores en ataque en ciertos momentos, especialmente en el primer tiempo, Cobos recordó que esa sensación de debilidad atrás no fue exclusiva del duelo ante los canarios y que es algo que viene observando desde hace varios encuentros.

Su tesis la explicó así. «Llevamos varios partidos en los que no estoy contento, sobre todo en el que jugamos ante el Don Benito. Cuando hablo defensivamente me refiero en este caso a todo el equipo. Cuando hablo de generosidad hablo de todo el mundo: todos tienen que correr. Todos trabajamos para defender y todos para atacar. Ese día nos crearon muchísimas ocasiones, probablemente el que más nos ha creado en nuestro campo esta temporada», recalcó. «Ese día no estuvimos bien, pero hoy (por el domingo) tampoco», dijo, antes de aclarar que «no me gusta personalizar. No hemos bien en general. Con nada se veía peligro: una falta, una segunda jugada... siempre le caía a ellos el balón. Eso es por el exceso de confianza y de saber que estás en un buen momento. Tienes la flecha para arriba y piensas que lo vas a solucionar, pero el fútbol es así. Te llega el minuto 46 y te empatan, pero afortunadamente el equipo ha tirado para adelante y hemos sido capaces de ganar este partido. Es cierto que nos ha costado mucho. No hay enemigo pequeño», explicó el de Valdehornillos.

¿Es un toque de atención o una ‘táctica’ para que su equipo no se relaje? Puede que sea esa la explicación de un técnico tradicionalmente exigente.

Marvin

Mientras tanto, con la tranquilidad de los puntos de por medio, el Cacereño piensa ya en el duelo ante el Mensajero del domingo en campo canario. En este encuentro sí estará Marvin, pero puede que en los dos siguientes no, ya que el central verde ha sido de nuevo citado con la selección de Guinea Ecuatorial para disputar dos amistosos ante Guinea Bissau (día 23) y Angola (29).

El combinado africano disputará esos partidos en Lisboa, pero habrá concentración y en principio tendrá que estar durante dos semanas con su combinado, sin que pueda utilizarlo Julio Cobos.