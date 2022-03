El torrejoncillano Mario Mirabel está feliz tras haber conseguido el séptimo puesto de la general de la Transgrancanaria 2022, durísima prueba de 42,6 kilómetros caracterizada por sus vertiginosos descensos, con el doble de bajada que de subidas. Al final, el extremeño hizo 3 horas 11 minutos y 20 segundos, siendo el segundo atleta español en meta.

Mirabel explica que «con una temperatura de 15 grados, agradable, sin viento... nada hacia presagiar lo que nos encontraríamos en el Roque Nublo», cuenta el propio deportista. «Temperaturas por debajo de cero grados, rachas por encima de los 100km/h... y había que saber gestionarlo. Era mi primera prueba en esas condiciones, pero habia escuchado muchas veces a los grandes de esto como Pablo Villa hablar de la gestión de los elementos externos y del respeto a tener a la montaña. Y así lo hice».

«Fue un salida alocada, peligrosa por el terreno mojado, la lluvia, el frio, el viento... todo el mundo tenía prisa por situarse menos yo, que me dedique literalmente a dejar que pasaran los kilómetros hasta que vi el primer rayo de sol. Ahí, me despojé del cortavientos, lo guardé en la mochila, y comenzó mi carrera. A partir de ahí, no me paso nadie, solo fui recogiendo atletas por el camino, destrozados, con golpes de calor, otros con calambres..».

Y dice que llegó a meta sin saber qué posición ocupaba, «pero levantando los brazos por la satisfacción de la gestión de la prueba y del reto conseguido. Segundos después, el ganador, Pablo Villa, me abrazó y me dijo: «sabes la que has liado» y me enteré que me había quedado a 3 minutos del podio de una de las pruebas más importantes del mundo, y que fui segundo entre los españoles. Y ahí me rompí en pedazos. Me abracé a mis compañeros de equipo, busqué un teléfono y llamé a mi gente para compartir esa emoción», ha explicado el torrejoncillano.