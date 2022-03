Si hay un portavoz autorizado en el Mérida hoy en día, ese es su entrenador, Juanma Barrero, que desde que ha llegado no sabe lo que es cosechar una derrota, consiguiendo una racha de cinco victorias y dos empates. A pesar de lo cual, Juanma quiere huir de euforias porque “la primera derrota llegará y hay que estar preparados para cuando llegue, lo que no es normal es lo de ahora”, recalcaba el entrenador tras ganar con claridad al Don Benito añadiendo que “hay que tener los pies en el suelo”. Lo que es cierto es que su equipo ha conseguido volver a enganchar a la afición tras cinco victorias consecutivas en casa, por lo que el Romano presentó la mejor entrada de lo que va de campeonato, eso es algo que “me alegra y me enorgullece. Lo importante es que la afición se sienta identificada con el equipo, se lo pase bien y se vayan contentos”.

Tras el triunfo, el Mérida ascendía a la cuarta plaza, un punto por debajo del Montijo, y empatado con el Ceuta que es quinto. Pero lo más importante es que tiene un pequeño colchón de dos y tres puntos sobre Villanovense y Coria, sexto y séptimo respectivamente. Así pues, los romanos encaran el último tramo de diez jornadas del campeonato en un gran momento de forma y de resultados. Una de las claves puede estar en que, dentro de un once tipo, Juanma está movimiento muchas piezas, principalmente en los costados, dependiendo de la disposición táctica, y todos están respondiendo. Para muestra las actuaciones el pasado domingo de Guille Perero, Álvaro Ramón o Carmelo, futbolistas que quieren aprovechar los minutos y ponérselo difícil al entrenador. El Mérida tiene ahora por delante el tramo de la competición en la que tuvo un mayor botín de puntos de la primera vuelta. Los enfrentamientos a los canarios: Tamaraceite, San Fernando y Mensajero, además del Antequera, supusieron una renta de diez puntos sobre doce. Unos guarismos que asentarían de manera definitiva al cuadro emeritense en los puestos altos, sin embargo, a pesar de que son rivales de la parte baja, siempre este tipo de equipos suelen ser más peligrosos en la segunda vuelta. Sin ir más lejos, el propio Tamaraceite, rival del domingo (13.00 horas), que cayó goleado (6-1) en el Romano, lleva una racha en casa de cinco victorias y una sola derrota, lo cual debe servir para poner en sobreaviso a la parroquia emeritense de la dificultad del partido.