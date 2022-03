"Ha merecido la pena, por supuesto». Por momentos, la protagonista parece emocionarse. Quien la conoce sabe que no es una pose. Habla con sentimiento Yohana Rodríguez Parrón (Arroyo de la Luz, 19 de enero de 1988), la eterna capitana del Extremadura Arroyo de voleibol, pero también la enfermera del Hospital Universitario de Cáceres… y, cómo no, la futura madre. Ya no tiene salida esta referencia inexcusable de todo lo que hace, recientemente nombrada Premio Extremeño del Deporte 2020, que confirma su retirada de ese sueño compartido con tanta gente en 25 años de pasión competitiva como líder en la cancha de un club humilde que hizo soñar despierto al deporte extremeño.

«El voleibol es una parte de mí y de mi vida que me ha dado mucho. Es verdad que también tienes que rechazar mucho a nivel familiar, de amigos y fiestas que a todos nos gustan, pero creo que el deporte nos da grandes valores, haces unas amistades y te vas creando tu mundo». Yohana está serena y cada palabra suya no desentraña oquedades.

Tras varias temporadas amagando con el adiós, llega el momento. «Es verdad que el día a día me lo iba marcando, pero jamás he dicho que ya lo dejo», confiesa en su extensa entrevista en la sede de este diario. «Cuando me he visto obligada a dejarlo ha sido por el embarazo. Llevo tres años en los que me lo he planteado por la incompatibilidad con el trabajo sobre todo, pero al final los compañeros me han dado muchas facilidades. De todas formas, te sientes mal porque tienes que estar siempre pidiendo favores, aunque la gente te pregunta por el tema del voley y se alegran por ti».

La ya exjugadora reflexiona y se pregunta: «¿Pero quién quiere trabajar un fin de semana extra? ¿Cuándo se lo devuelves? Al final se lo compensas, pero la verdad es que voy teniendo ya una edad y voy a tener familia. Hay que ir dejando el voleibol y que vengan desde atrás para hacer lo que estábamos haciendo nosotras», agrega.

En medio de su particular discurso de efectos prácticos, pone el ejemplo emotivo. «Ojalá mi futuro hijo me diga que también le gusta jugar al voleibol. El padre es ciclista, jajaja y ya está regalándole una bici», bromea.

¿Con qué se queda de todos estos años? «Sin dudarlo, con el orgullo de toda una trayectoria. A nivel deportivo hemos conseguido que el Arroyo, como club, haya paseado el nombre del pueblo por toda España. Pero lo mejor ha sido la amistad que hay entre nosotras. Dejas a mucha gente que quieres atrás. Ha sido todo muy bonito, muy intenso», considera, pero al mismo tiempo advierte: «no todo es de color de rosa. En Superliga creo que ha sido una experiencia inolvidable que jamás hubiera pensado que podría vivir. Los dos primeros años fueron muy bonitos, pero el tercero y cuarto ya fueron una cuesta arriba, un bucle».

Siempre lo bueno

¿Qué ha sido lo peor? “No lo sé. Al final te quedas con lo bueno. Ni siquiera lo del último año en Superliga y el descenso. De todo se aprende. Sabíamos que era temporal, que no íbamos a estar ahí mucho tiempo. Tampoco en Superliga 2, ya que de un año para otro cambian las cosas. Hay que disfrutar el momento. Todo lo que sube baja», sentencia ‘Yoa’.

Cuando se le pide una anécdota de su carrera y el voleibol, recuerda: «al principio como enfermera tenía contratos cortos, incluso de un día. Estaba en un geriátrico, Gerivida, en Cáceres, contratada a media jornada y el primer día de trabajo venía de un partido en Barcelona. Se nos retrasó todo y llegúe un cuarto de hora antes del inicio del trabajo. A las tres menos cuarto me estaba dejando el autobús en la puerta del geriátrico. Pensé que no llegaba y que vaya imagen iba a dar. Al final me puse los vaqueros en el autobús y me fui directamente a trabajar. Esa experiencia la recuerdo como estresante, como agobiante, aunque luego todo salió muy bien. Pensaba que ese primer día me iba a la calle».

Y es que son tantos los recuerdos, los momentos especiales, que la deportista entra en los pequeños detalles que han causado en ella una felicidad indiscutible. «El autobús para nosotras era como un hotel. Hay muchas horas de tertulia, y lo que estás esperando es que lleguen las cinco de la mañana para cogerte tu almohada y dormir», asevera.

A la hora de poner nombres en el balance, uno sobresale sobre todos. «Iba a decir Gala (Clemente, otra histórica del club), pero no quiero ser pesada y voy a decir Adolfo (Gómez, el entrenador y presidente). Juraría que lleva 15 años con nosotras. Los dos hemos ido muy de la mano. Él me cogió ya como cadete de segundo año o juvenil de primero. Le tengo tanta admiración porque creo que ha hecho tanto por este club, lo ha dado todo por sus jugadoras quitándose tiempo de sí mismo… y al final se ha echado un cargo a su espalda, que es digno de reconocer”.

Y la capitana habla de un momento especial. «Cuando conseguimos el ascenso en Socúellamos hace tres años, ahí también dije que era un buen momento para dejarlo. Le dije: ‘nos vamos los dos juntos’. El nos preguntó entonces que si queríamos subir a Superliga o seguir en Superliga 2. Y le dijimos el 100 por 100 que queríamos Superliga 2. Creo que el que tenía más ganas de Superliga era él. El resto no queríamos. Pensamos que si estamos en un equipo de cantera queremos jugar y en la máxima categoría eso no podía ser y no se podía disfrutar. Al final no subimos».

Diferenciación

Cuestionada sobre qué le ha faltado en sus 25 años de voleibol, dice: «yo siempre me he sentido muy querida y arropada, reconociéndonos el esfuerzo que hacemos, pero quizá ha faltado a nivel personal no saber diferenciar cosas. Yo tengo ese defecto de querer hacerlo todo y eso es imposible. Hay que priorizar. Me dicen: ‘eres la capitana’ y aparte de esa unión que ha sido mi papel primordial, piensas que te ha faltado algo».

Más nombres sobre la mesa: las internacionales Alba Sánchez e Inma Lavado ¿Ha pensado en que podía ser internacional, como ellas? «En su día fui a los entrenamientos y concentraciones de la selección española, pero siempre tenía claro que no podía dejar la enfermería de lado. Me decía a mí misma que el deporte me gustaba mucho, pero también era consciente de que esto podría ser temporal y que no me iba a dar de comer como mi profesión. En algún momento sí lo he pensado, pero he querido seguir optando por estar en mi pueblo y es incompatible vivir del voleibol. ¿Quieres jugar al voleibol más tiempo, tipo hobby, queriendo disfrutar de él? Para mí merece mucho la pena haberlo hecho así, como he querido y donde he querido».

Particularizando sobre la moralejana y la de Ribera del Fresno, añade que «a Alba y a Inma las quiero muchísimo. Me parece que son dos jugadoras buenísimas. Valen mucho. Alba sigue ahí viviendo del voleibol. Inma aún está creciendo y me alegro muchísimo por las dos».

Está feliz también por la reciente concesión del Premio Extremadura del Deporte. “Cuando se habla de terminar mi carrera aún me suena raro. Cuando me enteré de la noticia me puse supernerviosa. Ni se me pasaba por la cabeza. Me dijo Adolfo que me había propuesto y que solamente era para avisarme. Deportistas hay muchísimos y muy buenos en Extremadura, y gente con mucho más reconocimiento que yo. En ningún momento. Lo digo de corazón: este premio tendrá mi nombre, pero lo considero como a una trayectoria y un trabajo de un club de mucha gente. Al final el voleibol es algo en equipo y yo sola no hubiera podido hacer nada. Que vale, que he estado muchos años, como muchas compañeras, en la capitanía, pero no lo siento como algo muy personal”.

La familia siempre ha sido muy especial para ella, como sus compañeras y amigas. «Podía nombrar uno por uno a todos y todas, pero tengo mucho que agradecer siempre es a mis padres. Empezaron con el voley con mi hermana, tres años mayor que yo, y después conmigo. Siempre nos han apoyado. Además de Gala, Loly, Bea, Adolfo… toda esta gente que ha estado conmigo, es fundamental lo de la familia. Estoy especialmente agradecida porque he tenido gran suerte con ella. Siempre me han dejado decidir en todas las facetas de la vida».

Como enfermera empezó a trabajar en el 2009. Así lo explica. «Se empieza con contratos muy precarios y haces la ruta por Extremadura, como yo digo: Badajoz, Almendralejo… y al final vas cogiendo puntos y te aferras al sitio donde quieres estar. Estos dos últimos años estoy en el Hospital Universitario. Ha sido difícil. En pleno covid a mí me pilló en quirófano, y la gente ya iba con sus pcr y tal. No lo viví como primera línea como una urgencia o una UCI, que es cuando tienes más presión. Ahí es complicadísimo, con muchas dificultades», cuenta.

Y un mensaje final como ser humano y profesional sanitaria estos años. «Hay muchas historias, pero lo que más me dolía era que muriesen solos, que nadie le pudiera acompañar. Qué menos que te acompañe la gente que quieres», dice.

Yohana Rodríguez, el adiós de una leyenda del deporte extremeño, pero una despedida que contiene un legado infinito.