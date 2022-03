El talayuelano David Vizcaíno, joven promesa cadete del equipo Extremadura-Ecopilas, llegaba a la primera cita puntuable (Internacional C1) de la Copa de Portugal XCO el pasado fin de semana, en Melgaço, con el fin de ir sumando puntos que le den opciones de una buena clasificación final y tras lograr una épica remontada, logró su objetivo y fue tercero.

Más de un centenar de corredores inscritos entre los que se encontraba el extremeño, que de nuevo le tocaba salir prácticamente de las últimas posiciones, con la consiguiente desventaja con respecto a sus rivales. Pero Vizcaíno, lejos de acomodarse, salió en busca de la hazaña y no le faltó mucho para lograrlo.

Por delante un complicado y técnico circuito de 4 kilómetros y medio al que debían darle tres vueltas completas y cien corredores. «Me tocó salir casi desde atrás del todo y por si no fuera suficiente, un enganchón en la primera vuelta también me hizo echar pie a tierra. Así que tocaba remontar desde el principio y nos pusimos a ello. Salí a tope, a darlo todo y fui rebasando rivales hasta tener a la vista al segundo clasificado, pero ahí empezaron a fallar las fuerzas y me quedé en la tercera plaza. Al final viendo que no podía alcanzar ni al primero ni al segundo, pero con la tranquilidad de saber que estaba en el cajón, levanté un poco el pie. En la próxima será diferente», comentó.

El vencedor de la categoría cadete fue Tomás Pombo del CC Cambre, con un tiempo de 47 minutos y 20 segundos, seguido del luso Miguel Pereira (Guilhabreu BTT), segundo a 21 segundos, mientras que David Vizcaíno lo hacía en tercera posición, a más de 2 minutos del vencedor.

La próxima cita del calendario portugués será en Abrantes, el 3 de abril.