El tenista serbio Novak Djokovic no estará finalmente en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, a pesar de aparecer en el sorteo del cuadro, y tampoco jugará en Miami ya que confirmó que no tiene autorización de Estados Unidos. La participación de 'Nole' en Indian Wells, del 10 al 20 de marzo, estaba pendiente de las autoridades estadounidenses, pues el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) debía autorizar su entrada al país al no estar vacunado de coronavirus.

El propio torneo anunció la baja del de Belgrado, en la encrucijada por su posición desde el pasado Abierto de Australia, donde vivió una pesadilla hasta ser deportado del país sin poder jugar el primer 'Grand Slam' de la temporada. "Aunque aparecí de forma automática en los cuadros de Indian Wells y Miami sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no cambiarán por lo que no podré jugar en los Estados Unidos. Buena suerte a todos los que juegan en estos grandes torneos", escribió 'Nole'. A través de redes sociales, Indian Wells apuntó también que la baja en el cuadro del serbio será cubierta por el tercer cabeza de serie, Grigor Dimitrov, mientras que la posición que tenía el búlgaro es la que tendrá ahora un 'lucky loser'.