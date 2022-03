El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, tendrá que buscar alternativas en la banda izquierda para suplir este domingo ante el Tamaraceite las bajas de Diego López (sancionado) y Carmelo (lesionado), a los que se suma Gaspar, que «la semana que viene entrará a trabajar con el equipo», reconoce el técnico, quien también informó este viernes que Nacho Goma puede ser duda hasta última hora porque se torció el tobillo en uno de los entrenamientos de esta semana.

Desde su llegada, Diego López se había asentado en la banda izquierda, siendo su sustituto más habitual el propio Carmelo, «pero en el entrenamiento del miércoles se produjo una distensión en el cuádriceps y tendrá que descansar». Así pues, parece que el sustituto natural será Álvaro Ramón para jugar por delante de Héctor Camps, aunque también podría optar porque Artiles arranque desde la banda. «Lo bueno es que tenemos muchas alternativas». Tantas, que el técnico ve como algo muy positivo que «llegue el viernes, e incluso el sábado, y no tenga el equipo cerrado. Me lo están poniendo muy difícil y al final alguien que no se lo merece por el trabajo del día a día se quedará en el banquillo, y el domingo te demuestra que no se lo merecían. El domingo pasado hicimos una buena alineación, pero los cambios nos dan mucho para dar continuidad y mantenernos arriba».

Con respecto al estado de confianza, el entrenador romano reconoce que «el equipo lleva ya un par de partidos como debería de estar a nivel de confianza. La comunión con la grada le llena todavía mucho más y es como queremos que sea, siempre que no se traduzca en relajación y, en este sentido, el domingo vimos que no es así. Debemos tener esa ambición por más».