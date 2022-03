Paula Josemaría y Ariana Sánchez ya están en las semifinales del Estrella Damm Reus Costa Daurada Open 2022, donde reeditarán el duelo que ya vivieron en Miami ante Beatriz González y Marta Ortega. Hace dos semanas la extremeña y la catalana se impusieron con contundencia con un doble 6-2 y un gran nivel que tratarán de reeditar este sábado en la pista central del Pabellón Olímpico de Reus desde las 16.00 horas.

Esa misma contundencia es la que mostraron este jueves en el duelo de cuartos de final ante las jóvenes Carmen Goenaga (18 años) y Beatriz Caldera (20) para imponerse 3-6 y 1-6. Más castigadas estas últimas tras dos duros partidos a tres sets en las rondas anteriores, apenas aguantaron unos juegos la solidez de Paula y Ari.

Serias sobre la pista, la extremeña y la catalana no concedieron el más mínimo respiro a sus rivales, que incapaces de superar a la dupla número dos empezaron a arriesgar, a acelerar la bola y a cometer muchos errores no forzados. La clave, sin embargo, fue el acierto de Paula y Ari, que en el cuarto juego se apuntaron su primer break (1-3) para no dejar ya levantar cabeza a sus contrincantes. Con 24 winner frente a 4 se apuntaron 3-6 la primera manga.

Más claro fue el dominio de las favoritas en la segunda. En un visto y no visto ya iban 0-4 arriba. Goenaga y Caldera, que el miércoles eliminaron a las gemelas Sánchez Alayeto, se apuntaron su tanto en el quinto juego (1-4), pero solo fue un espejismo que retrasó la clasificación de Josemaría y Sánchez para las semifinales (1-6).