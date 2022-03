“Yo solamente sé que anoche me desperté a la una, me di una ducha, arreglé la maleta y a las 2.30 salimos de Cáceres. Llegamos a Madrid, cogimos el avión, llegamos a La Palma y el cachondeo no ha parado”. Lo contaba, en la antesala de la madrugada del sábado, Miguel Flores, uno de los alrededor de una docena de aficionados del Cacereño que están pasando el fin de semana en la isla canaria con una particularidad: no podrán ver el Mensajero-CPC que se debía disputar este domingo por los casos de covid en el club local.

“Ha sido un chasco lo de quedarnos sin fútbol, sí, pero lo vamos a pasar bien. Nos enteramos de la suspensión oficial cuatro horas de coger el avión. Lo teníamos todo arreglado: el avión, los hoteles, el vehículo. Estamos echando unas cervecitas, aquí se está bien, pese a todo”, comenta Jesús Corchado, otro seguidor del decano, uno de los impulsores del particular desplazamiento. “El mejor viaje en 22 años”, agregaba en tono lúdico en el grupo de Whatsaap ‘La Resistencia’ Adolfo López, otro clásico devoto de la religión verde cuyo esfuerzo se ha multiplicado, ya que trabaja en Cantabria, pero el doble desplazamiento (con ‘escala’ en Cáceres antes de ir a Madrid) lo ha hecho gustoso: su indisimulado amor a unos colores que ha mamado desde niño puede con todo. “Ya que no tenemos partido, pues aprovechamos el viaje para visitar la caldera Taburiente, El Charco Azul o el volcán. Le llaman la Isla Bonita, y con razón. Por naturaleza es espectacular. Lo estábamos disfrutando”, explica por su parte Eric Blanco. Él, como su padre, el carismático Siso, también estuvieron en el ascenso del CPC a Segunda B en 2009, entonces jugando en el campo del Tenisca con aquel gol de Rubén Jurado, al que se ha recordado también. Han llegado en otros vuelos, pero están los dos también en La Palma recordando viejos tiempos. Eso sí, sin la pelota de por medio. “También se ha suspendido el partido del Tenista de este fin de semana. Hubiéramos ido a verlo”, decía por su parte Corchado rodeado de cacereños en una zona de copas de Santa Cruz de la Palma donde, curiosidad incluida, se encontraban en la tarde del sábado los Reyes (el sábado se recordó a los damnificados por la erupción volcánica) y los presidentes autonómicos, incluido el extremeño, Guillermo Fernández Vara, que tienen conferencia este domingo. Han venido Manolo Rey, Victoriano o Beni, entre otros aficionados. Algunos de ellos, como los propios Miguel o Jesús, habían quedado con el exjugador verde Alex García, ahora en el Mensajero, así como con el máximo goleador, el brasileño Edu Salles, exfutbolista de Trujillo y Miajadas. Este domingo por la mañana han ido al entrenamiento del Mensajero. “Acaba de saludarnos el míster. Gente muy amable”, se congratula Miguel Flores, que hasta hace no mucho era coordinador de la cantera del Cacereño. El fútbol es fútbol en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Incluso se puede vivir bien sin él.