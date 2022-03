Partido de necesidades en La Isla donde el Coria no supo aprovechar los primeros 25 minutos, en los que fue superior y el Panadería Pulido, a partir de ese instante, le ganó la partida a un equipo local que ve como se esfuman las posibilidades de meterse en playoff de ascenso. Al final, 1-2 decepcionante para los extremeños.

El partido empezó con un Coria que quería disipar dudas desde el minuto 1, y ya en la jugada que daba comienzo al choque, era Platero el que estaba a punto de inaugurar el marcador con un tiro cruzado. Se llevaban 10 segundos de partido. El Coria, que no dejaba pensar a los jugadores del Panadería Pulido, tendría otra aproximación clara, despejando a córner la defensa canaria un centro del mexicano Erik Aguado.

Y con esos argumentos, llegaría el primer tanto cuando Erik Aguado pasa dentro del área sobre Iván Fernández para que el delantero, a la media vuelta, pusiera el 1-0. En el minuto 17, era el propio Iván Fernández el que tendría la ocasión después del resbalón de Hormiga, portero visitante, pero su disparo lo interceptó el portero. En ese mismo minuto, en una incursión del lateral Pedro Toro por banda derecha, centraba estrellándose el balón en el larguero grancanario.

Del minuto 21 al 22, era Platero el que se erigía en protagonista al sacarle el portero un disparo de falta desde la frontal y en una jugada desde el flanco izquierdo que pasa rozando la escuadra izquierda del Panadería Pulido.

A partir de ahí, el partido dió un vuelco y es que Juan Carlos Socorro, técnico canario, reforzó el centro del campo, dejando defensa de tres. Fue Gabri el que dió el primer aviso cuando se metió entre los centrales celestes y a punto estuvo de empatar el encuentro, corría el minuto 27, 5 minutos más tardes ante una indecisión de Rubén Alegre, Rayco disparo a la izquierda de la portería de Mirón.

Y en el 35 llegaría la sorpresa cuando Raúl Sosa, solo en la frontal, lanzó con pierna derecha colándose en la portería cauriense, 1-1. Pudo ser peor, ya que Melli tuvo que sacar el balón de cabeza cuando un atacante canario disparaba por encima de Mirón después de que el brocense hiciera un mal despeje. Se llegaba al descanso con un sorprendente 1-1.

Pero ahí no acabarían las desgracias en el Coria. Nada más empezar la segunda parte era Rayco el que hacía saltar la banca poniéndose por delante (1-2, min. 46). En ese momento, la grada de La Isla ni se lo creía y animaba más si cabe a su equipo para revertir la situación.

En el 54, el centrocampista canario Gabri estuvo a punto de poner el 1-3, pero Mirón, en la parada más meritoria del encuentro desviaba el balón a córner.

Rai decidió hacer tres cambios juntos para el intentar tener más balón y entrar por bandas, pero no era el día del Coria, que veía como se paseaba el balón por el larguero después de un centro de Rubén Alegre en el minuto 63. De ahí hasta el final fue un quiero y no puedo del equipo local, que lo intentaba por bandas pero se encontraba con una defensa muy bien plantada. El partido terminaría con la expulsión del visitante Pedro Viera. Del bote de esa falta era Traver el que estrellaba el balón en el larguero en la última oportunidad celeste.

Rai: "El equipo no está mentalmente bien"

«A los 20-25 minutos podríamos haber ido ganando por 2-0 o 3-0 tranquilamente, pero el gol que nos marcan nos ha hecho mucho daño mentalmente». Sensiblemente molesto, Raimundo Rosa, ‘Rai’, asumía la derrota de los colestes. El técnico del Coria iba un poco más allá. «El equipo mentalmente no está bien. Estamos atravesando una dinámica muy negativa», abundó.

«A partir de ahí ha sido un querer y no poder. En la primera parte sus opciones han sido tras pérdida de balón en la salida.El campo estaba muy resbaladizo y rápido del agua que ha caído», aseguró Rai, que explicó que en la segunda parte «hemos intentado ser un poco más prácticos, intentando jugar más directos con prolongaciones a Pino y no intentando desde atrás salir jugando». Sin embargó, recalcó el técnico, «nada más salir nos hacen el 1-2.Si el 1-1 nos hizo daño, el 1-2 nos ha matado. Ha sido un querer y no poder, hemos jugado más con el corazón que con la cabeza y aun así esa pizquita de suerte tampoco la tenemos. Al final, la falta de Álvaro (Traver) se va al larguero. Es lo que hay», significó el entrenador cacereño del Coria, que espera que su equipo remonte el vuelo en las próximas jornadas para volver a la senda del triunfo.