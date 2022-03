El Mérida sigue reforzando su posición en zona de play off, ya es tercero y lo hace tras superar al Tamaraceite a domicilio en un encuentro en el que los de Juanma Barrero se mostraron muy seguros. Los romanos, que se adelantaron pronto, supieron luego aguantar las embestidas de un rival que necesitaba ganar y que lo intentó todo, disponiendo incluso de ocasiones claras para marcar. Pero Javi Montoya no falló bajo palos y Lolo Plá, con su segundo tanto del día, dejaba el choque prácticamente sentenciado en el 55. Pelearon los canarios, pero finalmente iba a ser Aitor Pons el que convirtiese el 0-3 ya en el descuento, cerrando la goleada.

El Tamaraceite saltó al campo decidido a hacerse con el control. A los locales solo les servía la victoria y no podían permitirse el lujo de especular con el resultado. Tenían la posesión los locales ante un Mérida que esperaba, pero que apenas dejaba maniobrar al rival y no hacía concesiones. Aún así, tuvo que intervenir Javi Montoya ya en el minuto 10 para evitar lo que pudo ser el primer gol de los canarios en un disparo lejano de Julio Báez que el meta emeritense conseguía despejar a córner, no sin esfuerzos.

Parecía que el Tamaraceite podía dar la campanada, pero el Mérida puso pronto las cosas en su sitio y en su primer acercamiento al área contraria los de Barrero no fallaban y Lolo Plá colocaba el 0-1 en el marcador.

No cambió, sin embargo, la dinámica del partido tras ese tanto. El Mérida seguía manteniéndose algo agazapado mientras cedía el balón a un conjunto local que trataba por todos los medios de abrir hueco y que no se rendía. En el minuto 19 tuvieron otra buena ocasión los canarios, esta vez en un lanzamiento de falta al borde del área que obligaba a lucirse de nuevo a Montoya para despejar a saque de esquina.

El Mérida estaba cómodo y apenas sufría ante un Tamaraceite que solo conseguía generar peligro en acciones a balón parado, como un nuevo saque de falta a la media hora que Montoya desbarataba otra vez.

Solo en la recta final de la primera mitad daba señales de vida en ataque el Mérida, en una jugada aislada de Felipe Alonso, que desde fuera del área acababa enviando fuera.

Tras el descanso el Mérida parecía algo mas motivado a irse a por el partido. Los de Barrero daban un paso al frente y aprovechaban cada vez mas los huecos que el Tamaraceite, en su afán por buscar el gol del empate, dejaba atrás. Así, Goma pudo ampliar distancias cuando apenas habían transcurrido dos minutos de la reanudación y en el 55 Lolo Plá se convertía en el hombre del día y firmaba el 0-2.

Control

Se antojaba más que complicado que a los romanos se les escapase el partido, aunque el equipo local lo intentó todo, no bajó nunca los brazos y con el balón en su poder trató de sorprender al rival desde todos los ángulos. Pero los de Barrero estaban muy bien plantados en el terreno de juego, defendían con mucho orden y, aunque no podían despistarse, conseguían siempre desbaratar atrás las acciones locales en realidad sin excesivas complicaciones.

Además, con los canarios completamente volcados en busca del gol, el Mérida no desaprovechaba las ocasiones para salir al contragolpe y pudo ampliar diferencias ya en el minuto 75, en un buen centro de Aitor que, tras envenenarse, se fue fuera por muy poco. Apenas tres minutos mas tarde era Javi Sánchez, el meta local, el que evitaba que Aitor Pons firmase el tercero de los visitantes.

Mientras, no se rendía el Tamaraceite, que pudo recortar distancias en el minuto 81 en un remate desde fuera del área que Bonaque conseguía sacar.

Fue, sin embargo, la única ocasión clara de los locales en lo que se refiere a esta segunda mitad y Rober pudo sentenciar el partido en el 85, en un remate que Javi Sánchez conseguía sacar in extremis. Poco pudo hacer el meta local ya en el tiempo de descuento cuando Aitor Pons enviaba el balón al fondo de las mallas y convertía el 0-3 definitivo en un lanzamiento de penalti.