"Queremos jugar la eliminatoria de ascenso, pero lo de subir no es un objetivo. Si se consigue habrá que disfrutarlo, eso sí». Abel Carretero es el entrenador de La Cruz Villanovense/Colegio San José, equipo de fútbol sala extremeño situado en la vanguardia de la clasificación de la Segunda femenina y con opciones de ascender a Primera. El técnico, toda la vida ligado al fútbol sala casareño, profesionalmente delegado en Extremadura de Isolana, empresa de materiales de construcción de índole nacional, «que es lo que me da de comer», está encantado, pero también sus chicas, que son una piña. Todo ello, en la base del éxito de un club humilde, pero referente del deporte extremeño en los últimos años.

Carretero maneja con excelentes resultados –números en mano-- un vestuario de 13 chicas, «12 extremeñas y una canaria», con las que disfruta en el día a día con un cuerpo técnico que integran un ayudante, Seve Naharro, y una delegada y jugadora, ahora lesionada, Sara Macías. Con ellas va al fin del mundo, incluso a la superélite del fútbol sala femenino si se tercia en unos pocos meses. Ahora son terceras, llegan de ganarle al líder, Alcantarilla, y el que va segundo, Tierrablanca Melilla, no puede jugar la eliminatoria por el ascenso por ser filial de un Primera.

«Sería muy dificíl porque si lo consiguiéramos tendríamos que tener más apoyo, la de una empresa que apostase por nosotros, porque los gastos serían muchos para los viajes y además habría que reforzarse», tercia Ana Flores, una de las voces autorizadas de un vestuario cuya fuerza es la unión y el espíritu solidario, no cualquier otra consideración.

«Aquí todas estamos sin cobrar nada, por amor al arte, y eso es muy difícil porque en muchos equipos sí lo hacen. Estamos entre las mejores por eso, porque llevamos mucho tiempo siendo un gran grupo y vamos todas a una», agrega esta profesora de Educación Física en Ceclavín y natural de San Pedro de Mérida que reside en Cáceres, como la gran mayoría de las jugadoras. El club, antiguo Cefo, disputa sus partidos en el pabellón José Manuel Calderón de Villanueva de la Serena hasta que, la próxima temporada, tenga su definitivo asiento en la capital cacereña como plasmación del convenio firmado en verano por La Cruz y el CD San José.

«Vamos mes a mes. Yo les mando los resultados a finales y les hago el balance. Entrenamos dos veces a la semana en el pabellón de Aldea Moret y cada una después tiene su preparación aparte», dice el entusiasta Carretero, un técnico que explica que el sacrificio de todas es extraordinario por muchas razones y que él mismo también «cada fin de semana hacemos un montón de kilómetros tras estar durante toda la semana por mi trabajo yendo de aquí para allá, en la carretera. Te tiene que gustar mucho esto», agrega.

En efecto: en el grupo de Segunda en el que juegan hay varios desplazamientos a Murcia, entre otros destinos, y muchas veces viajan volviendo en el mismo día. Por supuesto, Abel es uno de los conductores de las dos furgonetas.

«Yo soy una friki de esto. Me veo todo: lo de Tercera División, lo de los otros grupos de Segunda, lo de Primera...», dice la no menos feliz Ana Flores, una de las referentes del equipo, en la que es ya una histórica, y que también tiene su dosis de gustoso sacrificio. Es interina, dice que para sorpresa de ella misma, «porque era la primera vez que me presentaba a la oposición el año pasado» y se ha venido a Cáceres a vivir precisamente por el fútbol sala.

«Yo soy muy realista y va a estar complicado. Es complicado que este proyecto esté años en Primera porque para eso se necesita mucho y el nivel es altísimo cuando se llega ahí. El equipo que subió el año pasado de nuestro grupo lleva tres puntos, por poner un ejemplo. Además, la mayoría de las jugadoras se dedican solamente a eso», agrega.

Y es que también es complicado que lleguen desde atrás nuevas jugadoras, aunque la cantera esté creciendo «gracias a la labor que se hace desde la federación con la formación de los técnicos», comenta Ana. Pero es difícil porque las niñas suelen pensar, dice gráficamente, en el fútbol. «Sueñan con ser Alexa Putellas (Balón de Oro, jugadora del Barcelona de fútbol 11) antes que Ana Pavón (estrella del Atlético Féminas de fútbol sala)».

La 'familia', una a una

Hay desde informáticas hasta quiromasajistas o estudiantes, pero también mayoría de profesoras y vinculaciones con el deporte en sus ocupaciones fuera de las canchas de fútbol sala. Estas son las jugadoras de La Cruz/San José de esta temporada, con una frase que las define como futbolistas que lleva la firma de su satisfecho entrenador, Abel Carretero.

Bea (Portera)

36 años, natural de de Torre de Santa María. Quiromasajista de profesión. La pasada temporada anunció su retirada del fútbol sala, «pero logramos convencerla al final para que siguiera una campaña más y está realizando su mejor temporada en los últimos años».

Ana Flores (Cierre)

27 años, natural de San Pedro de Mérida. Profesora de Educación Física. «Jugadora muy inteligente. La que más veces ha jugado con la selección extremeña de fútbol sala».

Almu (Ala)

34 años, de La Bazana (Badajoz). Programadora informática. «La jugadora más desequilibrante de toda la Segunda División», no duda en decir Abel Carretero.

Laura Diz (Ala-pívot)

26 años, de Trujillo. Profesora«Luchadora y guerrillera. Una de las principales artífices de la unión La Cruz/San José».

Mari Gómez (Ala)

28 años, de Don Benito. Profesora de Educación Física. La capitana. «Es la tranquilidad personificada en el campo».

María José (Cierre)

28 años, natura de Arroyo de San Serván. Licenciada en Ciencias del Deporte por la Universidad de Extremadura, trabaja en un proyecto de investigación para la propia Uex. «Competitiva y luchadora», asegura.

Alba (Ala)

20 años, de Tenerife. Estudiante de Criminología en la Uex. «La pausa, el ritmo canario. Se le caen los goles», dice gráficamente Abel Carretero.

Gema (Ala)

20 años, de Talarrubias. Estudiante de Técnico Superior de Animación en Enseñanzas Sociodeportivas (Tseas). «Velocidad y descaro).

Delia (Pívot)

21 años, de Navalmoral de la Mata, estudiante de Magisterio. «Calidad, su primer año en el equipo. La alegría del grupo».

Alicia (Ala-cierre)

29 años, de Madroñera. Opositora a profesora de Primaria. «Defensora nata, el carácter».

Carmen (Pívot)

29 años, de Don Benito. Dependienta de tienda de ropa. «El pegamento del grupo, la voz de ánimo a tiempo», tal y como dice de ella Carretero

Fani (portera)

28 años, natura de Torremayor. Opositora a la Guardia Civil. «Fichaje de última hora que ya se ha ganado el cariño del grupo.