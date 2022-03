El Arroyo va lanzado hacia el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Cinco jornadas seguidas sumando (tres victorias y dos empates) le han llevado hasta la quinta posición y una situación inmejorable para jugar esa fase de ascenso. ¿El motivo? Primero, que aún tiene pendiente sumar los tres puntos ante el excluido Extremadura B y sus competidores no. Y segundo, que los otros aspirantes a esas plazas tendrán enfrentamientos directos entre ellos. «Si gana uno, no gana el otro y si empatan, se perjudican los dos», cuenta Miguel Ángel Ávila, entrenador del Arroyo.

Pero el técnico es cauto. La experiencia se lo aconseja. No quiere sobrecargar a su plantilla con una presión extra. Sabe que en el fútbol muchas cosas pueden cambiar de un día para otro y más en esta Tercera RFEF que define como «más competitiva, más igualada», que la de campañas anteriores. Pero, de lo que no tiene duda, es de la ilusión en sus jugadores y en la localidad arroyana por volver a una fase de ascenso. «Esta plantilla se merece el playoff por el esfuerzo que viene haciendo toda la temporada, hay que alegrarse por ellos, que son los principales artífices».

De momento, dice Ávila, su principal preocupación es recuperar a los tocados, algo muy importante en una plantilla corta, con solo 19 futbolistas. En la enfermería arroyana están Enrique, que se lesionó en el duelo ante el Olivenza del pasado domingo y, «aunque por suerte no hay rotura», sí se perderá al menos el partido de este domingo en Miajadas. Moisés y Álvaro también están entre las bajas. Y el técnico piensa además en los «cinco o seis jugadores» apercibidos de sanción. «Habrá que intentar intercalarlos para que no caigan todos a la vez».

Cinco partidos

«Vamos a tener dificultades», añade el preparador, que cumple su cuarta temporada en el Arroyo que no consideraría un fracaso no meterse en esa fase de ascenso. «Cuando hay tantos equipos peleando por un mismo objetivo tampoco creo que sea un fracaso no meterse», añade, explicando que lo malo sería no pelear por ello hasta el final.

El Arroyo, el tercer mejor local en el grupo extremeño de Tercera RFEF, se jugará el playoff en casa. Tres de los cinco partidos que le quedan serán en el Municipal arroyano, donde ha ganado sus cuatro últimos compromisos. ¿Buen calendario? «Eso es relativo. Nuestros tres próximos partidos con contra equipos en descenso o que pelean por evitarlo», explica, haciendo ver el mayor peligro de esos clubs que pelean por su supervivencia en la categoría. Son Miajadas este domingo a domicilio, el Badajoz el 27 en el Municipal de Arroyo de la Luz y Don Álvaro, también en casa, el 10 de abril. «Pero, más que en los rivales, tenemos que pensar en nosotros, que es lo que podemos controlar», concluye Ávila.