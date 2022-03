La exjugadora del Extremadura Arroyo Gala Clemente, una de las protagonistas de la gala que organizó el club, al ser reconocida públicamente como la madrina de la entidad en 2022, ha afirmado que «poderme juntar de nuevo con Yoha, Fragoso y el resto fue como una inyección de energía».

Clemente, histórica del equipo que, entre otros logros, consiguió el ascenso a la élite del voleibol español el 20 de abril de 2013, ha reconocido que todo «fue emocionante, me encantaron todos los detalles que el club preparó con tanto cariño». Asegura que sintió «algo especial cuando José Fragoso (fundador del club) me dijo que llevaba dos años sin pisar el pabellón, pero que no podía perderse el acto porque nos volvía a juntar a Yohana (Rodríguez, la capitana, retirada este mismo año) y a mí; me quedé…». «Además, pasar un rato con mis compis de toda la vida recordando otras temporadas, anécdotas y mil cosas fue impagable. Estoy súper agradecida a Adolfo Gómez por haber pensado en mí para ser la madrina», recalcó la eterna jugadora del club extremeño que ha sido referente del deporte regional a lo largo de los últimos 10 años.