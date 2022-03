Hace apenas unos años, el Montijo era un equipo que a duras penas peleaba por mantenerse en Tercera. Hoy, además de ser una de las grandes revelaciones del grupo IV de la Segunda RFEF, es probablemente el club de referencia en la región a niveles organizativos, departamentales y de marketing y comunicación. Cuenta con un estadio cuidado donde casi la mitad de su aforo son abonados. Dispone de una academia de futbolistas internacionales que atrae la mirada de clubes y representantes. Y cuida al más mínimo detalle sus niveles de imagen, marketing y comunicación. Con una televisión propia. Alejado de los problemas de Footters.

Todo ese esfuerzo de la parte directiva se está viendo recompensado con una temporada brillante a nivel deportivo, incrustado en puestos de playoff actualmente en cuarto lugar. «El balance es muy positivo. No podríamos imaginar que a estas alturas estaríamos en esta posición. A la temporada ya le ponemos un sobresaliente. Pero queremos ir a por la matrícula de honor», dice Emilio Blanco, presidente del club, director general y cabeza pensante de este UD Montijo junto a Antonio Tomillo y un grupo de entre ocho y diez directivos «currantes y comprometidos».

El Montijo sueña. Pero lo hace despierto. Y muy consciente de estar en un lugar que, en ocasiones, puede superarle en expectativas. Entre otras cosas porque la categoría no termina de ser rentable para equipos en poblaciones que no reciben cuantiosas ayudas de la administración. Un ejemplo. Del Ayuntamiento de Montijo, el club recibe este año 20.000 euros. No está mal, pero a comparación con clubes del grupo de otras ciudades, se queda lejos. «Y no hay cosa que más vida otorgue al pueblo los fines de semana», dice Emilio Blanco, que piensa que el consistorio debería haberse estirado un poco más.

No puede decir nada de los patrocinadores que le apoyan, «que son unos fieles», pero reconoce que no es fácil encontrarlos. «Nosotros sobrevivimos porque tiramos de imaginación, sino esto sería deficitario», dice Blanco. Y es que el Montijo organiza campus, cursos formativos y hasta conciertos de música.

Es pionero en crear un modelo de televisión propia. «Y es una de las cosas de las que más nos alegramos. Es un proyecto que funciona bien y los usuarios ven los partidos con calidad de emisión, sin cortes y sin quejas».

Momento clave

Con cerca de 600 socios para una capacidad de 1.350 asientos en el estadio Emilio Macarro, el Montijo tendrá en apenas diez días la visita del Córdoba, el gran caramelo del grupo. Ha enviado 600 entradas para vender a los aficionados del Córdoba, a 15 euros por entrada. Y ese día será de pago también para los abonados.

La academia internacional de jugadores es otro nicho de rentabilidad. Disponen de residencia para ellos y una empresa de catering contratada con comida personalizada. Ahora tienen jugadores de lugares como El Líbano, Corea, Croacia o Chile. Y han pasado otros de Canadá, Australia o Brasil.

El playoff

Sería más que un sueño pensar en un playoff, pero al Montijo lo de soñar despierto se le da bien. Desde la directiva están encantados con Juan Marrero. Y con su rendimiento. Tan bueno que el Badajoz se interesó en repescarle cuando aterrizó el grupo Oliver en el Nuevo Vivero.

A Emilio Blanco, lo que más le gusta de su equipo «es su solidez defensiva y su capacidad de sufrir en los partidos. Con eso, en esta categoría, tenemos mucho ganado. En ese sentido, yo que soy del Atleti, me recuerda mucho a la filosofía que aplica el Cholo Simeone para los suyos».

El Montijo es de esos clubes con una capacidad de gestión envidiable. Una gestión que, de haber estado en plazas más grandes de población, podría relanzar a un cohete. Pero la realidad es la que hay. Y, de momento, les satisface soñar en Vegas Bajas. Despiertos.