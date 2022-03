Por mucho que se quiera evitar, todo converge en el fútbol, «que es lo que más me gusta en la vida», como tema de conversación central cuando se trata de cambiar impresiones con Jorge Sánchez Cano, de nombre-apodo cariñoso ‘Abuelo’ (Plasenzuela, Cáceres, 27 de marzo de 1992). La carta de presentación de este jugador-entrenador-profesor de perfil auténtico es propia, inequívoca y unidireccional.

«Siempre estaré agradecido a mi gente porque para estar ahí, conmigo, es bastante complicado», dice el feliz técnico del juvenil A del Diocesano, muy cerca de ascender a División de Honor con su grupo de talentosos futbolistas, una categoría santo y seña de la entidad perdida ya hace cuatro temporadas. A falta de siete partidos para la finalización, la distancia en puntos es lo suficientemente grande sobre los perseguidores que, como él mismo dice, «muy mal se tendría que dar» para que el equipo colegial no vuelva a la élite. Aun así, nada de relajación, proclama, «porque esto puede dar la vuelta».

El cariñoso guiño a ‘su gente’ tiene su explicación: la polivalencia en su ‘día a día’, con una agenda repleta de actividad de su ajetreada vida. «Entrenamos lunes, miércoles, jueves y viernes. Los fines de semana, partidos sábados-domingos…», dice ‘el Abuelo’, que es también profesor de educación física interino en el IES Sierra de San Pedro de La Roca de la Sierra y de FP en el propio colegio Diocesano.

«Ni en 10 vidas podría devolver lo que han hecho por mí mi padre, Leandro; mi madre, Auri, y mi hermano, Joaquín», exalta sobre cómo se ha sentido respaldado y ayudado a la hora de desarrollar con plenitud sus pasiones. También su novia, Sonia, no menos imprescindible.

A ello hay que unir que sigue como jugador en el Valdefuentes, de la Primera extremeña, donde continúa siendo un consumado goleador y un futbolista con un gen competitivo tan espectacular como contagioso. Acumula tres años ahí después de ser clave en el ascenso del Diocesano a Tercera y llegó de la mano de sus amigos Jaime Heras, Francisco Grijota y José Manuel Rueda. Aparte, su pareja, con la que vive en Cáceres, es de la localidad. «Estoy toda la semana ocupado, así que para estar conmigo hay que tener dos bemoles, como yo digo». Compatibiliza las dos facetas, coincidiendo a veces los partidos, pero la prioridad es el banquillo del Dioce.

Como componente del Diocesano, el técnico rojillo ha pasado por todas las categorías, (literal, desde prebenjamines, como jugador y entrenador), incluida parte de la generación que subió a la élite juvenil en la temporada 2010-2011 con futbolistas que luego sí gozaron de ella como Isma Cerro, Sergio Contreras, Adrián Caro, Pablo Redondo y Carlos Durán. De entonces hasta ahora, opina, «el nivel ha bajado» por muy diferentes circunstancias, pero ello no resta un ápice de mérito a la actual superioridad colegial.

«Llegué con 12 años al club», recuerda sobre la entidad de su vida, en el que se ha formado como persona y como profesional. «Me fichó Adolfo Senso yendo a hablar con mi padre al pueblo», dice sobre el entrenador actual del equipo de Tercera, líder y con «las máximas opciones», en su opinión, de subir a Segunda RFEF, «entre otras cosas porque el Moralo creo que no lo va a ganar todo y tenemos seis puntos de ventaja». Sobre el propio Senso reconoce que «todo lo que he aprendido ha sido gracias a él», resalta, para añadir que «es para mí el mejor entrenador que hay en Extremadura». Por encima de todo, globaliza, está el club y su particular sello, «y toda esa gente que se desvive por él», empezando por los técnicos y terminando por el presidente, Alfonso Abreu.

Lleva Jorge Sánchez un control pasional de la situación como entrenador. Desmenuza los partidos en estratos de minutos para incidir en los puntos débiles y mejorar. Puro fútbol, puro carácter, puro ‘Abuelo’.