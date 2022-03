Pelos como escarpias se le ponen a más de uno cuando escucha la posibilidad de volver a ver al CF Extremadura. Algunos, llevan años llevándole flores a la tumba. Y otros, para decirlo todo, pagando las consecuencias de su triste final. Muchos han vivido estos últimos 20 años pensando que el histórico club de Almendralejo, el mismo que rompió por dos veces el techo de la Primera División, estaba desaparecido. Muerto en la tumba. Se equivocaron.

«El CF Extremadura está durmiendo. Pero puede despertar en algún momento. Hay muchos inversores que quieren despertar al Club de Fútbol Extremadura. La marca es un caramelo que la afición quiere disfrutar otra vez. Pero nada de inversores. Almendralejo y su afición son capaces de hacerlo reaparecer. Y con sacrificio y humildad, competir rápido». La reflexión es de Pedro Nieto Cortés, el histórico presidente del Extremadura en Primera. Y la escribió hace unos días en sus redes sociales, justo cuando el rumor de que el escudo del CF podría salir en cualquier momento del cementerio. No lo dice cualquiera, pues Pedro Nieto es, a día de hoy, uno de los principales accionistas de un club que, en 2024, haría cien años de historia.

Pero, ¿qué posibilidades reales hay de que el CF Extremadura pueda volver de verdad? Lo primero que hay que recordar es que la sociedad anónima deportiva del CF Extremadura no fue liquidada por completo y, por lo tanto, el club no desapareció. Dejó de competir en 2010, ya con el Extremadura UD a punto de subir a Segunda B, liquidado hace unas semanas, pero nunca fue anunciada su desaparición como sociedad deportiva. De hecho, ambos clubes convivieron durante dos temporadas, e incluso llegaron a enfrentarse en dos partidos de Regional Preferente.

Han pasado doce años de aquello y lo primero que habría que analizar son las deudas que pudiera tener el CF Extremadura a día de hoy, principalmente con Hacienda y Seguridad Social, que eran las más cuantiosas en su momento. También con distintos acreedores y, por supuesto, las pólizas firmadas que aún están pagando varias personas por la mala gestión de la etapa final del club.

El Ayuntamiento de Almendralejo figura como máximo accionista del CF Extremadura, seguido de Cajalmendralejo. Luego hay accionistas como los presidentes Pedro Nieto o Juanito y varios antiguos directivos. Y luego, hay un amplio paquete de accionistas minoritarios que pueden pasar de las 450 personas. Muchos compraron por 60.000 pesetas una acción del CF Extremadura allá por los años 90.

Tanto el ayuntamiento como Cajalmendralejo se tuvieron que meter en su momento porque al subir a Primera División se requería una ampliación de capital en la SAD que no podía ser cubierta con pequeños accionistas. No eran tiempos entonces de grandes inversores. Hoy, claramente, no tendrían cabida en un futuro accionariado. Pero, ¿cómo se traspasarían las acciones? ¿cuál es la deuda real que tiene ahora el CF Extremadura? ¿cuánto dinero queda por pagar por deudas a los antiguos directivos? ¿cómo se puede reavivar el club y que empiece a competir? Son preguntas aún sin respuesta, pero desde luego Almendralejo vive emocionada con una futura vuelta del ‘CF’.