Pinino, pasión por el CAR Cáceres

A Alberto José Solís, Pinino, solo le falta dormir con la bufanda del CAR Cáceres. Asturiano de nacimiento (Pravia, 1953) y extremeño de matrimonio, lleva al Club Amigos del Rugby de Cáceres en el corazón desde que lo conoció en 1996 y presume de sus colores siempre que puede. No hay partido de la selección española en el que Pinino no esté en la grada con la bufanda del club cacereño, principal estandarte del rugby en Extremadura. La ha paseado también por programas de televisión e incluso las tres dosis de la vacuna contra el covid se las han suministrado con la bufanda del CAR al cuello.

El pasado domingo, Pinino estaba en la grada viendo el España-Portugal en el que los leones consiguieron la clasificación para el Mundial 24 años después. Y claro, llevaba su bufanda del CAR. Casi todos los jugadores del combinado nacional lo saludaron antes del partido y al final el capitán Fernando le regaló su camiseta en un gesto que aplaudió toda afición. «Esa camiseta, junto a otra que me dio otro capitán de la selección española hace tres años, acabará algún día en el museo del CAR», cuenta él, enamorado no solo del club cacereño, sino también de toda Extremadura. «Mi días me gustaría terminarlos ahí», cuenta desde Madrid, donde reside.

«El seleccionador, Santiago Santos, dice que tengo que ir al primer partido del Mundial», relata. La Copa del Mundo se disputará el próximo año en Francia, pero Pinino, con una jubilación «muy pequeñita», no sabe si eso será posible. «Pero dicen que tengo que ir como sea, que ya están hablando con la Federación». Si va, por supuesto que llevará la bufanda del CAR Cáceres como su principal complemento.

Casi cinco décadas de pasión

«Era gordito y un entrenador francés me dijo que probara. En mi primer entrenamiento no solo sufrí, lo pasé muy mal, aunque también vi que con mi físico podía ser útil al equipo. Además, la gente del rugby se ayuda mucho, tiene un ambiente muy sano». A Pinino le picó el bichito del rugby en 1974 y desde entonces no lo ha soltado. Jugó en el CEU San Pablo de Madrid, después fue entrenador y también árbitro.

Al CAR Cáceres lo conoció en 1996, casi a la par que a su esposa, Rebeca, de Zorita, donde se casó en 1997 («en la ermita de la Virgen de Fuensanta»). «Una vez le dije ‘mira, juegan aquí los de Cáceres al rugby’. Nos fuimos a verlos a Fuenlabrada y, desde ese momento y cada vez que físicamente podemos, estamos allí». En el CAR es un personaje muy querido. También en la selección española. «Cuando hay un entrenamiento a puerta cerrada, al único que dejan entrar es a mí», presume él con orgullo.

Este año, con el equipo cacereño en liga regional, solo ha podido verlo una vez («cada vez que vamos a Cáceres y coincide, nos plantamos en El Cuartillo»). «Con el CAR siempre, a muerte». ¿Por qué? «Lo considero un auténtico club de rugby en su mejor acepción, es decir, amistad, afecto, ayuda», explica Pinino, amante del rugby por el gran compañerismo, por la hermandad y el respeto que hay entre todos.

Su «quemazón», dice, es no haber podido jugar un partido con la camiseta del CAR Cáceres, con sus veteranos, aunque solo fuese unos «minutillos. Pero mi condición física, bastante deteriorada por los kilos y la artrosis, me lo impiden de momento», dice él, que no pierde la esperanza de poder cumplir ese deseo. Lo que sí se pone, y casi no se quita, es la bufanda blanca y negra del equipo cacereño, que seguirá luciendo en todos los partidos de la selección española. Y donde haga falta.