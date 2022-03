Oficialmente, el Extremadura UD todavía no está en proceso de liquidación. Lo estará cuando sea firme la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz que propuso en su momento oponerse al convenio con acreedores por no haber fondos para garantizar los pagos y, por lo tanto, abrir el proceso de liquidación. La sentencia se espera de forma inminente y, a partir de ahí, comenzará a liquidarse la sociedad anónima deportiva del Extremadura, que como tal denominación, jamás podrá salir ya a competir en ninguna categoría. Pero, ¿y qué hay de su unidad productiva? ¿Podría venderse?

La Ley Concursal permite la venta de la unidad productiva. Este término se define como el conjunto de medios organizados para llevar a cabo una actividad económica. En un club de fútbol, hablamos que la actividad económica fundamental es su participación en la competición. Por lo tanto, sus derechos de competición que están asignados a Segunda RFEF para el próximo año tras el descenso de categoría por exclusión.

A la mente se viene el caso del Córdoba, donde un juez de lo mercantil autorizó la venta de su unidad productiva a un grupo empresarial de Bahréin cuando la SAD aún estaba en fase de liquidación. Evidentemente, los inversores no querían las acciones porque la sociedad estaba plagada de deudas. Esa triquiñuela legal sirvió al Córdoba para mantener la categoría y deshacerse de las deudas, pero desde ese momento, la Federación Española de Fútbol modificó la normativa e impide la inscripción de estos clubes.

Ahora bien, ¿se podría vender esa plaza? El administrador concursal del Extremadura UD, Bernardo Silva, ha explicado a este periódico que el Extremadura UD tiene una serie de derechos que forman parte del activo de la sociedad, pero que deberían estudiarse de qué manera podrían utilizarlo para venderlos, si por lotes o por unidad. Y, lo más importante, si habría interesados. En este sentido, Silva admite de forma tajante que no hay ofertas por la futura unidad productiva del Extremadura UD SAD, “sólo ha habido preguntas sobre ello, pero nada firme”. Y no parece que nadie pueda aventurarse a comprar una plaza que, salvo recurso judicial y carambola en los despachos, quizá no pudiera disfrutar en competición. Cuanto menos, parecería una operación arriesgada.

Procesos

Bernardo Silva admite que en los próximos días debe reunirse con Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, para abordar los primeros pasos de la liquidación de la sociedad. La jueza dará 15 días hábiles para formalizar un inventario de activos, tanto tangibles como intangibles, con los que se debería sufragar el máximo de deuda contraída. Silva admite que “aunque liquidáramos todos los activos en un porcentaje deseable, no veo factible que se pueda pagar toda la deuda”.

De este modo, ya adelanta que los acreedores difícilmente van a cobrar todo su dinero y esto supondrá un problema añadido, ya que hay muchos empresarios, jugadores y autónomos afectados por la situación y dispuestos a reclamar cantidades en los despachos.

Queda por saber si el concurso es declarado fortuito o culpable, aunque analizando los antecedentes todo apunta a que será culpable. En ese caso, se deberán depurar responsabilidades y analizar a quién o quiénes les toca acarrear con las deudas generadas por la mala gestión del club. Hay que recordar que antiguos directivos del CF Extremadura llevan más de una década pagando deudas por algo parecido. La mala gestión puede pasar factura.