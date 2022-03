Hasta cuatro futbolistas recupera de una tacada Juanma Barrero, entrenador del Mérida, para el partido de este domingo (11.30 horas) frente al San Fernando.

Vuelve Diego López tras su partido de sanción y Emilio Cubo tras su paternidad, pero sin duda, las mayores alegrías son las de Carmelo y José Gaspar, pues ya «se han recuperado de sus lesiones y han completado las sesiones de la semana», explicaba el técnico en la clásica rueda de prensa previa al choque. Carmelo solo ha faltado una semana por un problema en el cuádriceps, mientras que Gaspar prácticamente no ha estado disponible para Juanma desde que llegó. Sobre él, el preparador romano puso de relieve que «aporta mucho con balón: asociación, último pase, tranquilidad cuando el partido está caliente, pero también defiende por inteligencia, acaba robando muchos balones. Tras las semanas de ausencia está con unas ganas que parece un juvenil».

LAS AUSENCIAS / En el capítulo de bajas, se mantiene la de Pedro Lagoa, además de la sanción por acumulación de amonestaciones de Nacho Goma.

De lo que no le gusta hablar al míster e incluso, se le escapó algún taco, es cuando se le cuestionó por la designación de Alicante como sede de los playoffs de ascenso a Primera RFEF. «Quedan nueve partidos, que es más del tiempo que yo llevo aquí. Cuidado, hay que tener los pies en el suelo y no pensar en castillo en el aire», respondió. Esboza elevando el tono que «hay que estar en lo que hay que estar, que es entrenar bien y competir los partidos, si eso lo hacemos, ya llegará lo de pensar en Alicante, no hay prisas».

De lo que tampoco se habla en el vestuario, reiteró, es de «ni en coger al Cacereño (segundo) ni de lo que hay por detrás».

A nivel particular, Barrero destacó que «Higor, después de la lesión, todavía no ha jugado a tope. Ahora está con una nueva técnica de fisioterapia y parece que le va bien. Tiene que insistir como ha hecho Lolo Plá, que eso no se hace en dos días. Insistir en el trabajo que está haciendo, que es muy bueno, y el gol llegará. Ha pasado ese proceso de seguir teniendo miedo y no estar todo lo a gusto que quería, pero está más seguro y en cuanto vea la portería más grande se liberará y llegarán los goles».