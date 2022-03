1- UP Plasencia: Vichy; Chencho, John, Albarrán, Iván Villar, Álvaro (Antonio,61´), Ángel Luis, Edu (Jaime, 64´), Adri (Pablo, 61´), Chema y Dani Pérez (Manu, 79´).

En el arranque de la jornada del grupo extremeño de Tercera RFEF, victoria del Llerenense ante el Plasencia en un final trepidante en el que se vivieron dos goles en apenas dos minutos. El partido estaba con el 1-0 en el luminoso gracias a la diana de Mario Ramón en la primera mitad, pero en los últimos compases Manu, de penalti, puso la igualada. La reacción local no tardó en llegar y poco después Chema hizo estallar de alegría a los suyos con el 2-1 definitivo.

Comenzó el choque con un dominio alterno. Costaba ver las primeras aproximaciones de peligro hasta que, una vez pasada la media hora de juego, llegó el 1-0: Cristo lanzó una falta en la frontal del área, el portero rechazó el esférico, pero Mario Ramón cazó con la cabeza el balón e inauguró el luminoso. A partir de ese momento, el choque se abrió más y se vieron constantes internadas en las áreas.

Tras el paso por los vestuarios siguió la misma tónica, aunque ahora era el Plasencia quien buscaba con más ímpetu el arco rival. Pese a ello, no obtendrían el premio del gol hasta llegados al 86’ cuando el colegiado señaló pena máxima a favor de los visitantes. Manu cogió la responsabilidad desde los once metros y no perdonó. Pero la gran acción del partido todavía estaba por llegar cuando, dos minutos más tarde, Chema conectó un gran pase y estableció el tanto de la victoria local. Ya sin casi tiempo más, no dio tiempo a vivir más acciones de peligro.

LAS CITAS DE HOY / El líder Diocesano juega en casa frente al Aceuchal en un duelo de extremos en la clasificación (12.00 horas, campos Manuel Sánchez Delgado). El equipo cacereño buscará una victoria que le acerque otro paso hacia el ascenso frente a un rival que lleva seis partidos sin ganar. La última victoria del Aceuchal fue precisamente ante el Moralo, que ganará tres puntos esta jornada ya que debería recibir en su campo al expulsado Extremadura B.

Y sigue apasionante la lucha por meterse en el playoff que jugarán del segundo al quinto clasificado.Al Azuaga-Calamonte (12.00) llegan con los dos empatados a puntos. En el Villafranca-Trujillo (17.00) puede impulsarse el descaro del equipo local que ha pasado de luchar por evitar el descenso a colocarse en la zona media alta mientras que el conjunto visitante defiende su tercera plaza.

En otros dos partidos, que se juegan a las 12.00, se disputan puntos para metas diferentes. El Miajadas-Arroyo enfrenta a dos equipos que lo están haciendo bien en el último tramo; los locales llevan dos victorias seguidas en busca de escapar del furgón de cola y los visitantes cinco jornadas sin perder arrimados a los puestos altos. En el Olivenza-Jerez se mira hacia arriba sin perder de vista la amenaza de la zona baja. Precisamente en el grupo de los que intentan salir del peligro del descenso está el Badajoz B-Don Álvaro (17.00) con dos conjuntos ascendidos esta temporada e implicados directamente en su trabajo por no volver a Primera autonómica.