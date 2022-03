Decimoprimera derrota consecutiva del Miralvalle Extremadura Hierros Díaz, que sufrió un serio correctivo en su visita a Alcobendas, donde pese a que peleó de lo lindo, sobre todo en el segundo cuarto, se desinfló tras el descanso para acabar perdiendo de 28 puntos (91-63).

Era difícil, pero tras la derrota de Azkoitia Azpeitia el viernes por la noche, Miralvalle tenía la obligación de ganar en Alcobendas para dar un salto de gigante hacía la permanencia. Pero Pacisa Alcobendas también se jugaba mucho en el envite y salió a por todas ante un rival nervioso, impreciso y, sobre todo, muy fallón tanto en ataque como en defensa. A las extremeñas no les salía nada ante un rival muy acertado en ataque y, sobre todo, muy superior en el rebote que conseguía de inicio un preocupante parcial de 9-0. Y es que las visitantes tardaron 5 minutos en anotar su primera canasta.

Las madrileñas no conseguían imprimir al juego la velocidad deseada, pero si conseguían hacerse las dueñas de la pintura. Pacisa Alcobendas acabó el cuarto con 16 rebotes capturados, por solo 3 de las visitantes, lo que le dio muchas opciones ante un rival que no conseguía tampoco mejorar su acierto y se quedaba con solo un 18%. Así, pese a todos los esfuerzos de las de Raúl Pérez, al minuto 10 el marcador reflejaba un contundente 21-7.

No bajaron los brazos las visitantes, aunque en el inicio del segundo cuarto las cosas no mejoraron demasiado. (31-15, minuto 14). Pero no era suficiente. Raúl Pérez pedía a las suyas una marcha mas, pero a cuatro minutos para el descanso la diferencia era ya de 17 puntos (38-21). Solo entonces parecía sacudirse la presión el conjunto extremeño. De perdidas al río, debieron pensar las visitantes, que aprovechaban las rotaciones en el equipo local y optaban por arriesgar en su juego. Les salió bien y en la recta final de este segundo cuarto Miralvalle firmaba un parcial de 0-10 que les daba esperanza (38-31).

DESPEGUE DEFINITIVO / Ya en el tercer cuarto Pacisa Alcobendas volvía a poner toda la carne en el asador, movía fichas y cambiaba de defensa para ahogar el juego interior de su rival. Mientras, mucho mas acertadas en sus decisiones, las locales firmaban un 7-0 en apenas un minuto y medio que colocaba de nuevo 14 puntos de distancia (45-31). No bajaban los brazos las de Raúl Pérez, Uchendu, descarada, y la agresividad en defensa daban aire a las visitantes, que mediado el cuarto se colocaban a solo 6 puntos de su rival (49-43). Pero la defensa hacía aguas y el acierto de las locales seguía rondando el 70%, suficiente para volver a meter en problemas a un Miralvalle nervioso que veía como las locales se escapaban de nuevo, dejando el marcador en un apabullante 69-50 al final del cuarto.

El partido estaba totalmente decidido, y por si quedaba alguna duda, Alcobendas lo remataba en el inicio del último cuarto. Y es que las locales, lejos de relajarse, metieron una marcha mas, imprimiendo mucha velocidad a su juego y sacando partido de las imprecisiones de un rival demasiado nervioso. Lo intentaron en vano las extremeñas.