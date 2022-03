Segunda derrota consecutiva para un Montijo que no pudo sacar nada bueno de su visita a Chapín, uno de los feudos más complicados de la categoría (1-0). El conjunto de Juan Marrero no fue capaz de frenar el poder ofensivo de un Xerez que cuajó una de sus actuaciones más completas de la temporada. El tanto de la victoria azulina llegó en el último minuto del primer tiempo a través de un libre directo de Bello que chocó en la barrera visitante. Los extremeños tuvieron alguna ocasión aislada en el segundo tiempo para igualar la contienda, pero no gozaron de fortuna ante la meta defendida por De Luis.

El encuentro comenzó con ritmo pausado. El Xerez dispuso de más posesión, aunque durante la primera media hora de juego no fue capaz de generar peligro ante una sólida y ordenada defensa montijana. El local Manu Baeza era el jugador más activo en los azulinos, que buscaban el gol a través del juego por banda, sin embargo, el Montijo estaba muy concentrado atrás y despejaba todos los centros laterales del cuadro azulino.

En el 28 llegó la primera ocasión del duelo con un tímido remate de cabeza de Marc Fraile que el meta Atienza blocó con gran seguridad. Tres minutos después, llegó una de las malas noticias del encuentro para el equipo de Juan Marrero. El defensor Chechu tuvo que ser sustituido tras sentir molestias físicas, dando entrada al terreno de juego a Maluenda.

EL ÚNICO TANTO / Los andaluces pusieron una marcha más durante los últimos quince minutos del primer tiempo. El central Marcelo lo intentó con un disparo lejano que salió por encima del travesaño. Marc Fraile también probó fortuna con un centro-chut que interceptó Tienza. Los jerezanos encontraron el premio a su esfuerzo en el último minuto del primer acto a través de un libre directo de Bello que alcanzó el fondo de la red tras rebotar el esférico en la barrera montijana. Jarro de agua fría para un Montijo que se marchó a los vestuarios por debajo en el marcador en una acción que fue indudablemente desafortunada.

Tras la reanudación, el Xerez pudo aumentar la renta en el luminoso con un remate a bocajarro de Manu Baeza que no encontró portería. El propio Baeza gozó de una buena ocasión dos minutos más tarde con un disparo al palo corto que salvó el arquero Tienza. La estampida local no frenó y Antonio Oca tuvo una oportunidad de oro para poner tierra de por medio en el marcador con un remate que se topó con el larguero. Minutos de mucho sufrimiento para un Montijo que no salía de su campo.

Tras el arreón local, el equipo de Juan Marrero tuvo su primera ocasión clara del encuentro con un disparo de Barragán que salió desviado por muy poco.

Con el paso de los minutos el partido perdió vistosidad y apenas se pisaron las áreas. Los cambios en unos y otros provocó que el ritmo de juego se parara y apenas sucedieron cosas sobre el terreno de juego de Chapín.

En el 78 Manolo Molina tuvo una buena ocasión con un testarazo que paró con seguridad el meta azulino De Luis.

La última oportunidad del duelo fue para el Xerez con un buen disparo de Jacobo que se estrelló en la madera. Finalmente justa victoria local ante un Montijo que tendrá que recuperar sensaciones en la próxima jornada en el Emilio Macarro ante el líder de la categoría, el Córdoba.