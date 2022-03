En el fútbol, ese deporte lleno de tópicos en el que juegan once contra once y siempre gana Alemania, suele decirse también que a entrenador nuevo victoria segura. Y precisamente es ese tópico el que quiere hacer realidad el serbio Josip Visnjic, que debuta este domingo como nuevo técnico del Villanovense en su cita ante el Mensajero en casa (12.00 horas). Después de la derrota del pasado fin de semana ante el San Fernando, que supuso además la destitución fulminante de Juanma Pavón, el conjunto serón vuelve a estar obligado a sumar de tres si no quiere caer en zona de nadie. No puede permitirse un nuevo tropiezo el club de Villanueva de la Serena si lo que quiere es no tener que fiar su suerte a un tercero. No obstante, nueve jornadas todavía son un mundo.

Todo en una semana en la que el técnico serbio afirma haber tenido «poco tiempo» para profundizar en los aspectos tácticos, aunque sí para dar «algunas pinceladas» de lo que quiere ver de su equipo este domingo. Tal y como señaló en la previa del encuentro, Visnjic ya conocía a muchos de los jugadores de la actual plantilla serona. «Llevamos poco tiempo como para decir si alguien me ha sorprendido o no, pero sí que he visto la predisposición de los jugadores de aportar su granito de arena», dijo el técnico. Aún así todo es una incógnita alrededor de este primer envite del nuevo técnico del Villanovense. «El estilo es lo de menos, lo importante es ganar», fue su carta de presentación el pasado miércoles. Eso hace presuponer que no habrá grandes cambios en el once que ponga en liza ante el conjunto canario, ni tampoco en el sistema de juego, por lo que las principales modificaciones serán sobre todo anímica, más aún después de ver cómo los resultados han dejado de acompañar al Villanovense en las últimas semanas, donde solo ha sumado una sola victoria en las últimas cinco jornadas. Tampoco ayuda que el Mensajero se esté jugando la salvación. La semana pasada no jugaron, ya que se suspendió su encuentro ante el Cacereño por varios casos de covid en su plantilla, pero su último resultado es un 3-1 en contra ante el Córdoba. Hasta entonces el equipo de La Palma encadenaba cuatro partidos sin perder. Pero por si fuera poco, el Mensajero es uno de los equipos que sabe lo que es ganar al Villanovense, ya que lo lograron en la primera vuelta por 1-0. Precisamente, Visnjic señaló sobre su rival de esta jornada que es «el típico equipo canario con buenos jugadores y buen trato de balón». En cuanto a las bajas, no podrán estar Seth Vega por sanción ni Javi Sánchez y Clausí por lesión. Villanovense: De la Calzada, Samu Hurtado, Moi, Cortijo, Adri Escudero, Pajuelo, Clausí, Roger, Viñuela, Isra Cano, Sillero. Mensajero: Padilla, Diego Simón, Eslava, Antonio Samuel, Óscar, Juanda, Yeray, Ale Benítez, Ale, Cacho Guzmán, Edu Salles. Árbitro: Guillermo Paradas Mazuelo (andaluz). Estadio: Municipal Villanovense. Hora: 12.00.