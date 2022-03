El Cacereño está lanzado hacia el playoff. En una victoria de esas sin ‘peros’ ante el Antequera, el conjunto verde ha sumado su quinto triunfo consecutivo (3-1), un registro esta temporada tan solo al alcance del Córdoba, y su margen con el sexto, la frontera de la fase de ascenso, es de 13 puntos con solo 24 en juego, 27 para el conjunto verde, que en diez días deberá recuperar el duelo aplazado ante el Mensajero.

Si la anterior victoria --3-2 ante el San Fernando-- dejó alguna duda, algún síntoma de relajación que pudo costar algún disgusto, este domingo se disiparon todas. El Cacereño jugó un partido muy completo, casi de principio a fin, jalonado por algún breve momento de desconexión que no supo aprovechar un cándido Antequera.

No faltó a su cita con el gol José Ramón, en un momento de forma espectacular (ya son nueve sus tantos), ni tampoco Solano, un perro de presa en el área rival, un incordio constante para la zaga antequerana, tanto a la hora de atacar como de defender. Yael se sumó a la fiesta. Fue el encargado de marcar de penalti tras una breve ‘tuyo-mío’ con José Ramón.

Mereció más el Cacereño en la primera parte, pero en el fútbol la justicia hay que ganársela. Fue superior, marcó primero y tuvo las mejores ocasiones, pero en un momento le dio el balón al Antequera, que lo recogió en su seno, no lo despreció y aprovechó la única que tuvo para marcar.

De inicio fue un Cacereño menos intenso que en anteriores ocasiones. Pero más solidario en las ayudas. Los jugadores tomaron nota del toque de atención que les lanzó Julio Cobos tras el San Fernando.

La intensidad de Solano generó la primera ocasión cuando le robó la cartera a David Humanes, pero su pase de la muerte no llegó a las botas de Carlos Andújar, menos activo que en otros partidos y que fue sustituido en el descanso por unas molestias en el isquio.

El gol de José Ramón

No tardó en llegar el primer tanto. Se habían jugado 17 minutos cuando Jorge Barba recogió el balón en el círculo central y con la magia que le caracteriza se la pasó a José Ramón, que había ganado la espalda de la defensa y se quedó solo ante el portero, adelantado, al que superó por alto con un sutil toque de balón.

La superioridad del Cacereño era manifiesta. Con paciencia y una rápida circulación de balón siempre encontraba espacios en la defensa del cuadro malagueño. Si a todo eso se suma la magia de Barba y la velocidad de José Ramón, da como resultado un buen puñado de ocasiones. Como una solo tres minutos después del gol, cuando Barba recogió el balón en su campo, muy cerca de su área, y se lanza en una contra de tres contra dos. Retuvo el balón demasiado y cuando se lo pasó a José Ramón (en el otro lado estaba Solano) este apenas tuvo ya espacio para maniobrar.

Fueron los mejores minutos del Cacereño, que con velocidad puso en apuros al Antequera, que tenía el balón, pero no sabía muy bien qué hacer con él. Pero aún así empató. Un golazo de Mawuli que recogió un rechace al borde del área para poner el balón en la escuadra de Bernabé (min. 39). Imparable. Imposible de evitar.

Los fantasmas del pasado sobrevolaron el Príncipe Felipe, perdido esos minutos hasta el descanso.

Las dudas volaron a la vuelta de vestuarios. Apenas toco el balón el Antequera en los tres primeros minutos hasta que Sergio Díaz derribó a Solano dentro del área. Claro penalti que Yael se encargó de transformar.

No pasó apuros el Cacereño. El Antequera no daba muestras de poner en peligro la portería defendida de Bernabé (apenas un tiro peligroso en la segunda parte), pero el partido no estuvo cerrado hasta que Solano marcó el tercero tras una gran triangulación entre Espinosa, José Ramón y el atacante, que suma su séptimo tanto de la temporada.