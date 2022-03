Nada como ganar para espantar fantasmas y mirar al futuro con optimismo. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad cortó su racha de cuatro derrotas seguidas y se da un respiro. Trabajó lo indecible para batir al Melilla Sport Capital (79-75), superando un momento complicado en el tercer cuarto. Por una vez dejó al margen su condición de equipo emocional al máximo y jugó calma cuando peor estaba la situación, así como los minutos finales.

Además, el conjunto de Roberto Blanco recuperó bastantes dosis de la agresividad que le ha caracterizado durante la mayor parte de la campaña. Y encontró en los habituales reservas la solución a sus problemas, con un juego más fluido e inteligente, de más pase y menos bote.

En la búsqueda de la decimotercera victoria del curso, salió con muchas ganas de agradar y no tan revolucionado como en otras ocasiones. Sin embargo, no le terminaron de salir las cosas, yendo la mayor parte del primer cuarto por detrás (5-10, min. 4; 13-17, min. 7). Enfrente estaba Niko Rakocevic, aplaudido en la presentación y al que Blanco había asignado a su mejor defensor, Romaric Belemene. El exverdinegro, que no ha cambiado un ápice respecto a los cinco años que pasó en el Multiusos, trataba de ser protagonista, tal y como le gusta. Terminaría firmando un partido notable (18 puntos).

Los despistes protegiendo la propia zona eran frecuentes en los dos equipos y el marcador a final del cuarto pudo ser incluso más alto del 20-23 final.

El segundo sí que empezó de una manera sensacional para los verdinegros, que, con un juego muy paciente en ataque y poniéndole más intensidad en su propio aro, encadenaron un parcial de 10-2 (30-25, min. 13). La pareja Manu Rodríguez-Jaume Lobo era resolutiva al máximo. Especialmente bien estuvo el escolta granadino, autor de 13 puntos sin fallo (2/2 en tiros de dos y 3/3 en triples) y principal impulsor de marcharse al descanso 43-38.

SEGUNDA PARTE / De vuelta de vestuarios esperaba el socavón que, de no haberse resuelto a tiempo, sin duda hubiese costado el partido. Excesivamente ansioso, el Cáceres encajó un significativo 2-13 que pareció cambiarle la cara al choque (45-51, min. 24). Fue entonces cuando Manu Rodríguez salió de nuevo del banquillo para erigirse en faro para los demás, que bajaron el culo para defender de verdad. Un limpísimo triple suyo terminó de recomponer el escenario y abrir un emocionante último cuarto (59-59).

La inercia continuó siendo positiva, de nuevo con un quinteto formado por Mateo Díaz, Rodríguez, Jaume Lobo, Carlos Toledo y Julen Olaizola. Este último, con su clásica e inagotable brega, apareció en ataque para confirmar el sorpasso (74-65 a 4:50). Cada canasta le seguía costando un mundo al Melilla. Y el público, más numeroso gracias a la marcha a favor de la investigación contra el cáncer, ayudó con su aliento.

Había que rematar y, a ser posible, remontar el average particular. Se consiguió lo primero sin excesivos sudores y tampoco es un drama no alcanzar lo segundo tras el 75-67 de la primera vuelta. Lo importante, y casi lo único, era ganar tras un último tramo punzante por la mala imagen ofrecida ante Oviedo y Lleida.

Y es que la victoria permite afrontar con mayor tranquilidad la visita al Movistar Estudiantes, uno de esos partidos con mucho que ganar y poco que perder. Que nadie descarte nada:con este equipo nunca se sabe.