El Coria no es capaz de poner fin a su aciaga racha de resultados en esta segunda vuelta de campeonato y cada jornada que pasa el objetivo de jugar los playoff se aleja. En esta ocasión la oportunidad de dar un golpe en la mesa, cambiar el rumbo y variar el guión de los últimos tiempos era muy propicia, pues se medía ante un rival directo como la AD Ceuta, pero también deprimido por sus malos resultados en las últimas semanas. Al final, 3-1 y nuevo tropiezo.

No fue así, los cacereños comenzaron muy bien consiguiendo apuntarse un tempranero gol antes de que se cumpliera el cuarto de hora, pero la alegría apenas duró un instante pues a la media hora los caballa ya le habían dado la vuelta al marcador y se marcharían al descanso por delante. En la segunda los extremeños volvieron a ser un quiero y no puedo y su rival consiguió aguantar sin demasiados apuros el resultado para sentenciar con un tercer gol en el tiempo de descuento que dejaba a los de Rai con la cabeza bien baja.

El duelo dio comienzo con la peor de las condiciones meteorológicas para la práctica del fútbol, un fuerte viento que impedía jugar por arriba y que incluso a ras de suelo dificultaba la precisión; pero al Coria no pareció afectarle demasiado y concentrado en lo táctico y sin arriesgar lo más mínimo no estuvo incómodo en los primeros instantes del choque. Por su parte el Ceuta era todo precipitación y jugando en contra del dios Eolo se le vio también impreciso.El Coria lo tenía a su favor y eso le daba cierta seguridad, pero ya sea por eso o simplemente por acierto en los metros finales, los extremeños se exhibieron letales en el área rival y marcaron en su primera llegada clara a los dominios de Leandro Montagud, tras un buen centro de Toro que Iván Fernández llevó a la red con un testarazo inapelable en primer palo. El Coria se adelantaba y eso podía suponer un bálsamo.

Rápido empate

Pero una vez más no sucedió, pues nada más marcar los locales reaccionaron y los visitantes dieron unos pasos atrás temerosos. El equipo del entrenador local Chus Trujilllo tampoco tenía mucha confianza pero sí ganas y arrestos. Y con eso bastó para que el Coria se desmoronada en tiempo récord. Primero con un gol de Ismael tras un mal despeje visitante dentro del área. Y poco más tarde con un segundo tanto de cabeza a cargo del Pito Camacho tras centro de Holgado. Dos mazazos en apenas cinco minutos de juego que dejaban a los extremeños perdidos y enfrentados con sus muchos miedos.

En el reinicio el Coria apretó bastante más y tuvo alguna ocasión más o menos clara para conseguir el empate, pero al equipo le faltaba fluidez y seguridad para sostener durante un buen tramo su presión. El míster trató de revitalizar a los suyos a base de cambios y más cambios, pero el Coria no encontró la pausa necesaria para tener claridad y a media que el reloj fue avanzando todo iría a peor. Sin mordiente ni verticalidad, la segunda mitad sería un calvario para el Coria, que terminó exhausto y desesperado (además de que con uno menos por expulsión de Melli) ante un Ceuta que pudo sentenciar mucho antes pero que sólo lo conseguiría en el descuento con un gol de Raillo tras envío de Misffut.