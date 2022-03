El Don Benito no pudo pasar del empate en su visita al campo del colista Panadería Pulido (1-1). Los locales sabían que no podían pinchar en su feudo y salieron a por todas ante un equipo rojiblanco que lo intentó, pero que no pudo conseguir el triunfo en un encuentro igualado y con escasas ocasiones de gol. Rayco Pérez al filo del descanso adelantó a los grancanarios en el marcador, mientras que en el tramo final del segundo periodo Abraham Pozo igualó el resultado al transformar una pena máxima.

Locales y visitantes se jugaban mucho. Panadería Pulido San Mateo sabía que debía impedir que el rival tuviese el balón y desde el pitido inicial trató de hacerse con el control e imprimir una alto ritmo al juego. Tampoco los extremeños parecían dispuestos a esperar atrás y desde el principio fue un duelo de dominio alterno, con dos equipos que buscaban la manera de superar la línea de tres cuartos y de mover el balón con velocidad.

Mejor las defensas

Sin embargo, las defensas se mostraban muy seguras en uno y otro bando. Poco a poco los dos equipos ganaron metros y las llegadas al área empezaron a hacerse más evidentes, aunque apenas había ocasiones claras de gol. No fue hasta pasada la media hora cuando llegaba la primera oportunidad clara del encuentro. Era para los locales, que a punto estaban de adelantarse en el marcador en un disparo desde la frontal del área de Braulio que tras recibir libre de marca el balón probaba suerte, pero su remate se iba fuera por muy poco. Fue el aviso a lo que llegaría apenas diez minutos más tarde, cuando un centro de Pitu al segundo palo lo cazaba Rayco Pérez para rematar de cabeza al fondo de las mallas.

Apenas quedaban dos minutos para el descanso y el Don Benito no tuvo tiempo para más, aunque en la segunda mitad el equipo extremeño salió con otra actitud. Los visitantes dieron un paso al frente y estiraron líneas descaradamente en busca del empate. Trataban los visitantes de hacerse con el control del balón y abrir huecos en la defensa visitante, pero los grancanarios habían renunciado por completo al ataque, se negaban a asumir riesgos y apostaban por acumular hombres en defensa.

El Don Benito tenía el balón y lo movía con soltura en su propio campo, pero le costaba demasiado pasar de ahí y una y otra vez se topaba con la bien plantada zaga local y solo conseguía generar algún peligro en lanzamientos lejanos que no suponían demasiados problemas para el meta local. Al contrario, fue el Panadería Pulido San Mateo el que a punto estuvo de hacer el segundo en un remate de Uday González.

Era la hora de poner toda la carne en el asador y el Don Benito lo hizo, aunque seguía teniendo muchos problemas para llegar al área contraria y solo en el 70 obligó a intervenir al meta local para despejar in extremis un remate de David Agudo desde el interior del área. Sin embargo, minutos más tarde, en otro ataque visitante, el colegiado decretó penalti tras una caída de Carlos López dentro del área local cuando intentaba zafarse de un zaguero sanmateista. Abraham Pozo no falló desde los once metros y colocó el definitivo empate a uno en el marcador.