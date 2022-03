En la primera edición del Campeonato de España por comunidades autónomas de powerlifting paralímpico, disputado en el gimnasio Siderópolis de Madrid, la extremeña Loida Zabala levantó 25 kilos, el peso mínimo permitido, a modo de reivindicación para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde hace unos años, para calcular los puntos de las comunidades autónomas, al hombre con más puntos en el ranking absoluto masculino se le adjudica 25 puntos y a la mujer con más puntos en el ranking absoluto femenino se le otorgan tan solo 5.

Tras su competición, Zabala declaró: «en un principio informé a la federación de mi disconformidad ante esta situación como llevo haciendo desde que se empezó a aplicar este sistema de puntos, con la diferencia de que este año ya no quería competir en ningún nacional. Me han escuchado, se han reunido para tomar una decisión y me han transmitido que para las próximas competiciones van a modificarlo para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Lo agradezco por un cambio más adaptado a los tiempos en los que estamos y por reunirse conmigo para mostrarme su apoyo».

También afirmó estar muy orgullosa de que el equipo al que está ayudando junto a los técnicos Óscar Sánchez y Paula Pacheco desde la Fundación Loida Zabala haya ganado la competición por Comunidades Autónomas. Lo forman David Gómez, Isabel Fernández, Alberto Carretero, Pedro Martínez y David Aguado.