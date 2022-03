El Mérida se encuentra en una racha tan buena de confianza que no necesita hacer un buen partido para terminar goleando al rival. Los emeritenses no completaron una buena primera y les valió que el San Fernando se fuera desgastando en la segunda, tras el esfuerzo del miércoles, para terminar, de nuevo, goleando a su rival por 4-1.

A pesar de que en el arranque el San Fernando empezó teniendo el control del partido, lo cierto es que las ocasiones llegaron muy pronto y siempre con el mismo protagonista: Lolo Plá. A los seis minutos, una buena jugada por la derecha entre Diego López y Felipe Alfonso terminó con un centro raso de este último que en el primer palo prolongó con un taconazo Higor Rocha para que Plá rematara, pero el control le hizo dejarse la pelota atrás. Cuando parecía que la jugada se iba al limbo, el nueve consiguió meter un balón entre la maraña de piernas que terminaría muy cerca del palo. Solo tres minutos después, una asistencia por arriba de Artiles plantó de nuevo al delantero ante el portero y a la salida de éste busco hacerle la vaselina que se fue fuera por poco.

En todo el grueso del primer acto los de Juanma Barrero no tenían continuidad en su juego, mientras que el San Fernando, a pesar de estar mejor, no ponía en apuros a Javi Montoya. Como suele ser habitual, cuando los partidos se atascan, toman protagonismo las jugadas a balón parado. Así arrancó una jugada larga del Mérida, que empezó en la derecha y acabó en la izquierda donde, entre Higor Rocha y Artiles, consiguieron meter un centro peligroso, el rechace le cayó a Mario Robles que, desde la frontal, empalmó un fuerte disparo que supuso el primer gol de la mañana.

A falta de seis minutos para el descanso, el Mérida había conseguido un premio no muy merecido pero que le colocaba el partido donde realmente quería, hasta que apareció uno de los pocos errores de la zaga local. Una falta lateral, que debía defenderse bien para mantener la ventaja antes de llegar al intermedio, estuvo muy mal defendida, pues al segundo palo entró completamente solo Ruiman para rematar a placer y poner el empate.

Un gol rápido en el segundo tiempo

Antes de saber si el tono el equipo romano había cambiado en la reanudación llegaría el gol de Lolo Plá a los cuatro minutos. Higor Rocha hizo una buena internada por la derecha, su centro raso lo desvió un defensa al palo, el rechace lo cogió Lolo Plá, que ante el achique del portero se inventó una bicicleta para zafarse del cancerbero y marcar con un fuerte disparo. Sigue en racha el delantero emeritense que también protagonizó la única mala noticia de la mañana, pues vio la quinta amarilla y no jugará frente al Mensajero la próxima semana.

Estando de nuevo por delante en el marcador, y con un San Fernando cada vez más cansado, el Mérida controló el partido mucho mejor que en el primer acto. A pesar de lo cual, la sentencia no llegaba y el partido no se cerraba. De hecho, una entrega errónea de Héctor Camps a Ruiman supuso el gran susto para los locales, pues el delantero, sabedor de que Javi Montoya estaba al borde del área grande, buscó sorprenderle desde el centro del campo. Además, el portero, en su afán de correr hacía atrás, se resbaló por lo que si la pelota hubiera ido a portería no hubiera podido salvar el tanto.

El balón parado a nivel ofensivo es uno de los aspectos que más ha mejorado el cuadro de Barrero como lo demostró el gol de Bonaque. Un córner muy pasado al segundo palo fue rematado por Nacho González, para que su compañero a la media vuelta, dentro del área, pusiera el tercero a falta de nueve minutos para el noventa.

Aitor Pons, en el 87, sería el encargado de cerrar la cuenta aprovechando un gran pase en profundidad de Álvaro Ramón, que el delantero aprovechó para volver a marcar por segunda jornada consecutiva.

Otra buena noticia para los emeritenses fue la vuelta de Gaspar que dispuso de algo más de media hora.