«Es una victoria muy importante para nosotros por el estado anímico. Hemos vuelto a estar competitivos, excepto en el primer cuarto. Todo el mundo debía mantener la concentración y su rol, intentando no hacer tampoco de más. Había que seguir incidiendo en el trabajo», analizó Roberto Blanco al final del choque ante el Melilla. Para el entrenador del Cáceres, el mal momento del tercer cuarto vino porque «queríamos cerrar el partido en ese momento y ha dado pie a no llevar el mismo ritmo que estábamos llevando». «Nos hemos repuesto. Las rotaciones y la actitud de la gente que estaba en el banquillo ha sido brutal porque siempre ha habido un brazo tendido. Eso ayuda mucho», añadió. «Conseguimos un triunfo que era fundamental. No recuperamos el ‘average’, pero no puedo estar más contento porque ha sido una semana muy dura», concluyó.

