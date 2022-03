El jugador del Club Magic Extremadura Emilio Moreno, Maestro Internacional natural de Valdelacalzada, se ha proclamado Campeón de Extremadura Absoluto tras vencer en la última ronda disputada en Mérida, en un torneo que se ha prolongado durante algo más de un mes y medio, y donde los jugadores han disputado siete partidas. Segundo y subcampeón ha sido el joven Javier Jaramago, de 16 años, del Club Santa Isabel, con los mismos puntos que Moreno, y tercero Benjamín García, del Club Ajedrez Cibeles. Moreno, que no se había prodigado mucho en competición en los últimos años, solo jugando regularmente el nacional con el Magic, tuvo un comienzo dubitativo, ya que perdió la segunda partida quedando descolgado, pero cinco victorias seguidas, entre ellas la conseguida ante el segundo clasificado, con el que finalizó empatado a puntos, le dieron la victoria por mejor resultado particular.

Mientras, por equipos, el Magic se proclamó oficialmente campeón, aunque ya matemáticamente lo era desde la penúltima ronda. No obstante, y con un equipo inédito en el que dos de los cuatro jugadores eran jóvenes valores de la cantera, volvió a vencer, en esta ocasión por 2,5–1,5 a La Oca Extremadura, y cierra una brillante competición con once victorias en once encuentros. Sus grandes figuras, el Gran Maestro Pérez Candelario y el Maestro FIDE Iván Cabezas, han cerrado también su participación con pleno de victorias, nueve de nueve el primero y diez sobre diez el segundo. Son 17 las victorias del Magic en la liga extremeña en sus veintiún años de historia.

El subcampeonato ha sido para iAcere Casareño "A", que solo perdió con los campeones, y que se ha mostrado como el gran rival a batir del Magic en los últimos años. El tercer puesto ha sido para el Club de Ajedrez Cibeles de Mérida, que año tras año se afianza como uno de los equipos punteros de la liga. Tras ellos se han situado Albatros “A”, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, La Oca Extremadura, Lotería la Favorita, Ruy Lopez “A”, Almendralejo “A”, y cerrando la clasificación los tres equipos que descienden de categoría: Badajoz “A”, Círculo Pacense y Tierra de Barros.

En Primera División al Promesas Magic, el primer equipo de la cantera del Magic, le bastaba con un empate ante Cibeles “B” para mantener la primera posición, empate que logró, proclamándose así Campeón de Extremadura de Primera División 2022, y su rival subcampeón. Doblete por lo tanto para el Magic. Tercer clasificado en esta categoría fue Albatros “B”. Y en Segunda División, Ágora “A” ha sido Campeón y logra el ascenso a Primera División. En Segunda, como se ha informado en este diario, fue campeón el Ágora A.