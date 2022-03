Hace menos de un año, el mismo Pedro Porro bromeaba que ni siquiera Pep Guardiola sabía que lo habían fichado años antes para el Manchester City. Apenas ocho meses después de esas declaraciones, Real Madrid, Bayern de Munich o Atlético de Madrid tienen al lateral derecho extremeño en sus agendas para un posible fichaje. Vueltas del fútbol.

Pedro Porro está a un paso de poder dar el gran salto a un grande. Y no es que el Sporting de Portugal, vigente campeón luso, no lo sea, después de haber alcanzado los 1/8 de final de la Champions League, sino que el interés ahora procede de los más colosos del mundo. Y eso seduce a cualquiera.

La gacela extremeña está de moda y el Sporting de Portugal, su equipo, lo sabe. Por eso ya avanzó que pagaría los 8,5 millones de euros que valía comprar la ficha de Pedro Porro cuando se alcanzó el acuerdo de cesión por dos años. El Sporting sabe que tiene a una joya en sus filas y, como buen equipo vendedor, sabe que tiene un negocio entre sus manos. Cuando los grandes de Europa han llamado a su puerta, el Sporting ha colocado su tasación: 30 millones de euros. A pesar de que su cláusula tras el nuevo contrato se iría hasta los 45 millones.

Opciones

Real Madrid y Bayern de Munich son los dos grandes europeos que han mostrado un interés firme.

En el caso del Real Madrid, el mal momento de Dani Carvajal ha llevado a la secretaría técnica blanca a buscar opciones de futuro a corto plazo. En esa demarcación el Real Madrid tiene lagunas, ya que el recambio es Lucas Vázquez, que es un lateral reconvertido, mientras que en la cantera sólo está Sergio Santos, que no ha terminado de abrirse camino en el primer equipo todavía. Álvaro Odriozola está cedido en la Fiorentina y no parece estar tampoco en planes de futuro. El único hándicap para ver a Porro de blanco es que en el Real Madrid todo el mercado cortoplacista está enfocado en Mbappé y Haaland. Y no parece haber vida más allá.

Muy consistente es el interés del Bayern, que busca un lateral derecho ofensivo. El cuadro bávaro tiene a Pavard de titular, pero su corte es más defensivo que atacante. El senegalés Bouna Sarr no termina de convencer, mientras que el experimentado Kimmich está más para la posición de volante. Porro encajaría perfectamente en las características de lo que busca el conjunto de Julian Nagelsmann. También en su momento se interesó por el extremeño el Atlético de Madrid, aunque los del Cholo Simeone tienen otras operaciones.

La eclosión de Pedro Porro ha deslumbrado en Europa. Se ha convertido en bastión del Sporting y en una pieza interesante para la selección de Luis Enrique. Y quien sabe si, el próximo verano, termina de dar el gran salto a un gigante mundial.