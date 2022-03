« Tenemos una buena ventaja y estamos en el camino correcto. Está en nuestra mano. Esta liga sólo la podríamos perder nosotros, más que ganarla otro equipo». A Carlos Alberto Hernández Carrasco, Teto, (21 de marzo de 1994, El Batán) se le entiende todo a la primera por su espontaneidad. El talentoso extremo, ahora en el Diocesano tras dos temporadas y media en el Cacereño, confía en lograr el segundo ascenso en años consecutivos con clubs diferentes. «6 puntos de margen con 15 en juego son muchos. Nos quedan salidas difíciles, pero la ventaja es considerable y lo tenemos que hacer muy mal para que se nos escape». Teto lo tiene claro: la Segunda RFEF está cerca.

Cuestionado sobre la relación de un hipotético ascenso con el del CPC, analiza que el Cacereño «es el club más grande y en Tercera siempre ha sido el favorito. La plantilla estaba diseñada para eso. En el Dioce somos jugadores jóvenes, yo soy el más veterano, que acabo de cumplir 28. Es diferente», comenta, antes de proclamar: «la alegría es la misma. El Diocesano es una familia y dedicársela a esta gente que lleva tantísimos años en el club sería espectacular».

Está feliz en su vuelta 10 años después de protagonizar una espectacular temporada en División de Honor juvenil. “Aquí se preocupan de todo. Hay una pedazo de plantilla con jugadores con mucha calidad. Además, Fito (por Adolfo Senso) sabe mucho de esto y lo ha hecho con un presupuesto muy bajo».

‘Añazo’ del Cacereño

Sobre su exclub solamente tiene buenas palabras. Ni un reproche. Al contrario. “El Cacereño está haciendo un añazo. Nosotros somos un equipo diferente, más de combinar, con mucha calidad individual. Ahí tienes a Luismi, a Adriá, a Mattheus, a Nene, con un potencial increíble. Alguno lo podemos ver muy arriba», compara, asegurando también que nunca ha mirado atrás. «Nunca. La gente que me conoce sabe que me arrepiento muy poco de lo que hago. Al Cacereño le estaré eternamente agradecido. Ahora no puedo, pero cuando acabe la liga voy a ir a verle todos los partidos como un seguidor más y ojalá suba», comenta.

Asume haber perdido dinero, pero esa no es la prioridad nunca. «Al final son cinco meses, pero era acabar quemándome o disfrutar un poco más del fútbol», afirma. «Si subimos probablemente renueve y si no ya veremos a ver. Lo que no quería es perder la ilusión y acabar quemado con el fútbol. Si me apetece seguiré jugando; si no, a otra cosa. Ahora estoy disfrutando». Y escudriña en sus motivos. «Al final no jugaba lo que creo que debería, pero se ha demostrado que ahí está Julio, que lo está haciendo genial y se merece subir. Yo me alegraría, especialmente por él. El Cacereño ha tirado sin Teto y Teto ha tirado sin el Cacereño. Lo que ha pasado son cosas del fútbol. Los dos estamos disfrutando por separado y ojalá los dos consigamos el objetivo.

¿Algo que demostrar? El ‘Messi de El Batán’ lo explica. «No. Todo el mundo me conoce. Intento demostrar la confianza que deposita la gente en mí. Hay días que salen mejor que otros. Tendré a gente a favor y también detractores, pero esto es como todo. Lo que te queda en el fútbol es el cariño que te ha dado la gente y las buenas palabras que te dedican. De las malas hay que aprender de ellas y mejorar".

«Por los sitios que he pasado he dejado buena huella», dice sobre su felicidad al ser alguien muy popular entre los aficionados. "Tengo mis puntos negros, como todo el mundo, pero son cosas de la personalidad de cada uno. Al final, cuando todo se acaba y la gente se despide y te da las gracias, sabes que algo has hecho bien».

¿Por qué no ha triunfado en el fútbol a más alto nivel? «No lo sé. Circunstancias de la vida. A lo mejor no tenía el talento y el sacrificio necesarios. Si no estás bien en todos los aspectos, eso te lleva a lo de no triunfar. Algo hay que no ha llegado a darse. No tengo nada que reprocharme. He disfrutado del fútbol y de mi vida ¿Que podría haber sido más? Nunca se sabrá».

¿Le comprende mejor Senso que Cobos?. Él responde. «Con los dos me he entendido perfectamente. En los dos años que he estado con Julio ha apostado siempre por mí. Me ha dado todo. Este último año no estaba yo quizá tan bien como los dos anteriores y por eso me quitaba más del once. Fito también me ha dado la confianza. Su juego me beneficia mucho y me lo estoy pasando bien. He jugado algún partido mal, pero estoy contento». Teto, en estado puro. Teto, un tipo y un jugador diferente.