Hay un miembro del Movistar Estudiantes con pasado en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el equipo de una ciudad de la que se enamoró para siempre. Es su preparador físico, Arnau Moreno Celades (Molins de Rey, Barcelona, 10-6-1981). El histórico rival del conjunto extremeño el próximo domingo recurrió el verano pasado a sus servicios tras desvincularse del Betis Baloncesto, valorando así un amplio currículum que incluye otros equipos profesionales como Cornellá, Barça Femenino, Budivelnik de Kiev, UCAM Murcia y Basquet Manresa, además de varias selecciones españolas de formación.

Recomendado por Gustavo Aranzana, el paso de Moreno por el Cáceres se produjo en la temporada 2011-12, cuando ejerció como entrenador del filial, el Baños de Montemayor Villa Termal. Además, echó una mano en el primer equipo ocasionalmente. En Liga EBA tuvo como ayudante a Roberto Blanco, con el que le une desde entonces una gran relación. «En ese momento él era el entrenador importante en la cantera y llevaba también el equipo junior, que se benefició del modo en el que trabajábamos», recuerda. Al actual entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad «nunca le he preguntado qué le he aportado en su carrera», dice.

«Ha conseguido sacar casi el máximo de todos los jugadores y que muchos de ellos jueguen al mismo tiempo a un gran rendimiento, como Belemene, Jorge Sanz y Carlos Toledo. Como equipo son guerrilleros y compiten siempre. No sé si su talento les va a alcanzar a llegar a un nivel superior, como los playoffs. Todo lo que no sea hablar desde esa humildad puede ser distorsionar la realidad», analiza. También elogia el trabajo de Mario Hellín y María Reina en la parcela física.

No prevé un partido sencillo y le basta con recordar lo sucedido en la primera vuelta, cuando el Cáceres estuvo muchos minutos por delante en el marcador aunque terminase perdiendo (62-71). «Edwin Jackson fue decisivo por su calidad individual», zanja.

Dice estar contento con su papel en el Estudiantes. «Siempre me he sentido entrenador, aunque ahora solo lleve la parte física. Empatizo mucho con el entrenador», resume.

Precisamente la posibilidad de ser técnico jefe fue lo que le animó en su momento a incorporarse al Baños. «Era algo que nunca había hecho y Cáceres me dio la oportunidad. Y aprendí que no es lo mismo proponer que decidir, lo cual me resultó importante. Para mí la prioridad no eran las condiciones económicas, que no eran malas tampoco. Pude trabajar con jugadores jóvenes», destaca.

Su recuerdo de Extremadura, donde ha regresado varias veces para visitar a amigos, es inmejorable: «a nivel de ciudad y región, para mí era algo desconocido. Cáceres me pareció acogedora y bonita, con muchas ganas de hacer cosas, no sé si ha ido a más o a menos. Al club llegué con la sensación de que era el Barça o el Madrid de la región y la confirmé luego».