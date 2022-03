El nuevo propietario del Mérida, Mark Heffernan, ha analizado la situación de su equipo después de la racha espectacular que está manteniendo el conjunto de Juanma Barrero. En declaraciones a Canal Extremadura reconoce que «tal y como estamos ahora, me decepcionaría no llegar a los playoff y no luchar por ascender, estaría encantado en ascender ahora mismo». A pesar de que continúa afirmando que «es un proyecto a largo plazo, a cinco o diez años», el británico asegura que ascender «no sería un problema, porque no cambiaría los planes del proyecto, los aceleraría y sería maravilloso».

