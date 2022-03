Hace apenas una semana el serbio Josip Visnjic era presentado como nuevo entrenador del Villanovense para lo que resta de temporada. Por delante, nueve jornadas para conseguir cumplir el objetivo que se marcó el club allá por el mes de enero: entrar en playoff de ascenso. La dinámica negativa que arrastraba el equipo desde el pasado mes de enero llevó a la directiva del club de Villanueva de la Serena a destituir a Juanma Pavón tras la derrota en canarias de hace algo más de una semana contra el San Fernando. Ahora bien, ¿qué ha cambiado desde la llegada del técnico hace poco más de 162 horas? El primer test para Visnjic tuvo lugar el pasado domingo en casa ante el Mensajero, rival ante el que el Villanovense no pasó del empate a uno. Si bien, a pesar de tener poco tiempo para trasladar su impronta a sus nuevos futbolistas, ya se pudieron atisbar algunos detalles que indican por dónde discurrirá el ‘Villano’.

Paciencia

Una de las principales conclusiones que se extraen del partido del domingo es la paciencia con la que los jugadores del Villanovense circularon el balón. Mover de un lado al otro al rival hasta encontrar el momento adecuado para atacar el espacio. Quién sabe si por el planteamiento del rival, pero lo cierto es que el Villanovense no tuvo prisa y maduró las jugadas de principio a fin, aunque aún falta mucho por afinar. Y no es que con Pavón no se tuviera paciencia, sino que el técnico onubense hacía especial hincapié en robar lo más alto posible para finalizar tras robo.

Presión

Precisamente la presión tras pérdida era una de las claves del Villanovense de Juanma Pavón. Ahora, con Visnjic en el banquillo, ésta sigue siendo una de las premisas fundamentales. Cierto es también que el Mensajero, en el partido del pasado domingo, no permitió que los locales les apretaran en zonas de peligro y apostaron por el juego directo para impedir precisamente la presión rival en campo propio.

En cuanto a las piezas que conforman el engranaje serón, Visnjic no apostó por Cortijo. Si bien, en su primer partido al frente optó por Adri Escudero en el eje de la zaga junto a Moi. Precisamente el central de Ruecas, que venía jugando en el lateral zurdo con Pavón, volvió a su mejor demarcación, la del eje de la zaga. Y es que por ahora estas son solo algunas las pinceladas de lo que es y puede llegar a ser el nuevo Villanovense de Josip Visnjic.