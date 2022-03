Llega puntual a la cita aunque la lluvia y la habitual escasez de aparcamientos en el centro de Cáceres le han obligado a dar varias vueltas antes de poder dejar su coche. Pero tras la mascarilla se intuye la sonrisa de Nerea Sánchez Herruzo (Badajoz, 1994), máxima goleadora de un Cacereño Femenino metido en la pelea por el ascenso en la recta final de la temporada en la Liga Reto Iberdrola. «La primera meta es quedar entre los cinco primeros, cuanto antes consigamos eso, antes podremos mirar más arriba», aclara con cautela.

Los registros oficiales le asignan ocho tantos en las 21 jornadas que se han disputado, aunque son nueve según sus cuentas. El árbitro no debió verlo o no lo apuntó bien en el acta, explica. A esos goles debe sumar «los seis o siete» que hizo en Copa Federación y otras ocho asistencias de las que se le nota especialmente orgullosa. «Para una delantera no está nada mal, es muy difícil y estoy muy contenta».

Quiere más. «Me he puesto como meta los mismos goles que en la primera vuelta». Fueron siete, lo que significa llegar a los 14. Tiene 9 jornadas por delante para conseguirlos, nueve jornadas para pelear por los objetivos del club: de partida, subir a la nueva Segunda División que nacerá la próxima temporada (lo que se logra acabando entre los cinco primeros); por añadido y méritos luchar por el ascenso a la élite, lo que solo conseguirá el campeón.

«Está todo muy ajustado, va a ser todo muy difícil», apunta la atacante. El Cacereño está a dos puntos del líder, el Alhama, que tiene un partido menos y al que debe visitar en abril. Y la ventaja de las verdes sobre el sexto clasificados, el Santa Teresa (también con un partido menos), es de solo cinco puntos.

Nerea sabe lo que es jugar en la élite. Lo hizo durante dos temporadas con el Comarca Llanos de Olivenza cuando era aún muy joven, casi una niña. «Tenía 16 o 17 años, fue justo antes de venirme aquí. Fue una etapa muy bonita, pero no lo supe ver por lo pequeña que era. Ahora es cuando estoy disfrutando realmente del fútbol. Esta categoría es súper chula». Volver a Primera y hacerlo con el Cacereño Femenino es un sueño que espera alcanzar. Esta temporada o las próximas, porque con 27 años aún cree que puede dar mucha guerra.

La unión con el CPC

La actual es la novena temporada de Nerea en el club verde, ocho bajo la denominación de Femenino Cáceres y una, la actual, con el nombre de Cacereño Femenino tras el acuerdo de ambas entidades el pasado verano. Esa unión les ha aportado mucho, reconoce Nerea, sobre todo en visibilidad («se nota mucho en las redes sociales») y afición, que acude en mayor número a los campos de Pinilla. «El día del Santa Teresa estaba la grada llena --recuerda-- y ganamos gracias a ellos». El CPC remontó con un gol en el 90 y otro en el 98 para imponerse 3-2. Ese día hizo el primero de las verdes, el que era el 1-1.

La afición puede ser clave en la consecución de los objetivos del Cacereño, que jugará cinco de los nueve partidos que restan en casa, el primero este domingo ante el Betis B (12.00 horas). «Para nosotras es muy importante sentirnos respaldadas. Hay que decirle a la gente que el fútbol femenino es muy bonito y que el que va a verlo, siempre repite».

También elogia el vestuario, una «gran familia» en las buenas pero también en las malas, como la crisis de resultados con los que cerró el CPC el 2021. «Ni una mala cara, ni un más gesto, al revés, todo positivo. Es algo que no suele pasar», dice Nerea, el nombre del gol en el Cacereño, la jugadora que quiere volver a la élite con la elástica verde.