Juanma Barrero, entrenador del Mérida, tendrá que competir este domingo (12.45 horas) en Canarias frente al Mensajero con un único delantero nato de la plantilla, Aitor Pons, ya que tanto Lolo Plá, por acumulación de tarjetas, como Higor Rocha, por un problema en el cuádriceps, son baja para el choque de esta semana.

En el caso de Rocha, el técnico explicaba que «se le han hecho unas pruebas que le descartan, aunque, seguramente la semana que viene esté disponible». También Guille Perero ha sido duda pero «parece que va a poder ser de la partida». Así pues, ante esta tesitura, espera que «sea una oportunidad para que Aitor siga con su racha y seguramente que va a hacer un buen partido. Hay que adaptarte a las circunstancias y competir otra vez, no hay excusas, hay que buscar soluciones ante las adversidades».

Ante una racha tan positiva como la lleva Juanma desde que ocupa el banquillo romano, la posible llegada de la primera derrota «hay que tomarlo con naturalidad, tenemos que seguir siendo nosotros, y algún día puede llegar la derrota, pero no hay que estar pensando en ella antes de que llegue. Solo hay que pensar en competir y en hacer un buen partido».

CONTANDO CON TODOS /Desde su llegada siempre ha habido cambios en el once titular y con las bajas de esta semana, volverá a verlos. Además, se ha dado la circunstancia con algunos jugadores que han pasado de ser muy protagonistas en algunas jornadas consecutivas, a no tener minutos.

Una manera de dirigir el plantel que Barrero explica afirmando que «ya lo dije desde el primer día que llegué. Todo el mundo a entrenar bien, que en cualquier momento se entra, que no os fijéis si llevo dos semanas sin entrar. Cuidado que luego me veo dentro, me he dejado ir. El verde no engaña, te deja en evidencia si no te has preparado y yo he avisado», lo resume explicando que «los jugadores están al servicio del equipo y se busca a los que creemos que se adaptan mejor a cada circunstancia, sabiendo que, en muchas ocasiones, soy injusto porque dejo fuera a alguno que ha entrenado fenomenal durante la semana».

Mientras, desde la cuenta oficial del club se ha llevado a cabo una encuesta para conocer las preferencias de los aficionados sobre el horario del partido frente al Córdoba en el Romano José Fouto. Se ofrecen las opciones del Sábado Santo a las 19.00 horas o el Domingo de Resurrección a las 12.00 o a las 19.00.