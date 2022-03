"Es un partido complicado, como todos», dice Julio Cobos, entrenador del Cacereño. El decano extremeño busca una nueva victoria (la sexta seguida) que alargue su particular idilio con la efectividad esta temporada. Será ante el San Roque este domingo (17.15 horas, estadio Ciudad de Lepe).

«En la primera vuelta, el San Roque nos puso muy difíciles las cosas. En el primer tiempo fue muy superior y tuvieron bastantes ocasiones para hacernos algún gol más. En el segundo les igualamos, pero fue uno de los equipos que a mí más me ha gustado», ha comentado en su habitual análisis previo el entrenador verde. En ese partido, el resultado final fue 1-1. El gol de Adrián Ruiz en el primer tiempo lo equilibraría Solano en el segundo.

Cobos afirma también que su oponente de este domingo tiene mucho en juego y que saldrá a por todas, motivado también por el rival y su coyuntura. «Está en una posición que puede mirar aún para arriba si consigue ganarnos. Es un buen equipo con buenos jugadores y tiene opciones de meterse en ‘playoffs’», recalcaba.

Sobre el CPC, afirma que no pesará el hecho de que haya desgaste con tres encuentros consecutivos en el horizonte: San Roque, Mensajero en La Palma (miércoles) y Córdoba (domingo en el Príncipe Felipe). «El equipo está bien físicamente y vamos a intentar alargarlo lo máximo posible», ha dicho.

Cuestionado sobre el futuro y los cálculos para llegar al playoff, explica que «no tengo ningún cálculo de puntos para clasificarnos. Tenemos un colchón importante, pero vamos a hacer lo de siempre: pensar en el próximo partido y sumar los tres puntos, a ver dónde nos llevan», explicó.

Con el lateral Didier como única baja, se intuye que el de Valdehornillos hará rotaciones (más incluso de las ya habituales) en estos ocho días tan intensos.

«Nunca pensé que a principios de temporada que a estas alturas fuésemos a estar segundos o primeros, pero sí que sabía que se podía dar. He subido con el Villanovense y la siguiente temporada jugamos una liguilla de ascenso a Segunda siendo cuartos. Nadie pensó que podía darse», aseguró el técnico. Y abundó en su particular análisis. «En el fútbol a veces cala la idea y los jugadores están muy comprometidos, funciona muy bien todo en temas como lsa lesiones. Todo va rodado. ¿Difícil? Claro, pero a principios de temporada lo hubiese firmado», no dudó en recalcar el preparador, indudablemente feliz con lo que se está viviendo en esta temporada.

San Roque: David Robador; Iván Robles, Álex Carmona, Joel, Marrufo, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf, Abeledo; Tiago Cunha y Chuma

Cacereño: Bernabé, Raúl Espinosa, Carlos Daniel, Marvin, Aguado, Kamal, Yael, Bermu, Carlos Andújar, José Ramón y Solano.

Árbitro: Alejandro Patiño Álvarez (Comité de Madrid).

Estadio: Ciudad de Lepe.

Hora: 17.15.