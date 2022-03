El Vicente Sanz se ha convertido esta temporada en uno de esos feudos en los que puntuar no es nada fácil. Ganar, aún menos. Córdoba, Cacereño o Mérida, que ya han pasado por el estadio dombenitense, ya saben lo que es tener que sufrir de lo lindo para sacar botín alguno de territorio calabazón. El Deportivo Don Benito recibe en casa este domingo (12:00 horas) al que hoy día es tercer clasificado, el Ceuta. Los norteafricanos, que no llegan en su mejor momento (solo una victoria en sus últimos cinco encuentros) buscarán sumar ante un Don Benito que ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco envites. Y precisamente mantener la fortaleza en casa es una de las premisas a las que se aferra el técnico rojiblanco, Roberto Aguirre, de aquí a final de temporada. «El hecho de que nos queden por jugar en casa cinco de ocho partidos es positivo. Cuantos más partidos juguemos en nuestra casa ante la afición mejor, aunque luego cada partido es un mundo», manifestó el ovetense en la rueda de prensa previa al encuentro.

Para Aguirre su equipo viene en una buena dinámica y cree que ganar al Ceuta les daría «un enfoque positivo» de cara a la parte final de la temporada. Si bien, solo mira el siguiente partido y prefiere no centrarse en más allá. «No miro mucho la clasificación ni la cantidad de puntos que necesitamos para cumplir el objetivo, me centro en el partido que tenemos por delante y en conseguir los tres puntos», señaló.

El Don Benito afronta este encuentro en uno de sus mejores momentos como local. Tras ganar a Villanovense y Las Palmas Atlético, los rojiblancos buscan ahora su tercera victoria seguida ante su afición. «Creemos que estamos capacitados para ganar a cualquier equipo y le damos mucha importancia a este encuentro porque queremos ganarlo y hacer muy bien las cosas», apuntó el técnico, para quien ganar este fin de semana supondría «un paso muy importante» en la búsqueda del objetivo de la salvación.

Roberto Aguirre se verá obligado a realizar algunos retoques en su esquema ante la ausencia de jugadores como Álex Herrera, que no podrá participar este domingo al cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. Tampoco estarán Essomba y Carlos Garrido. Ambos arrastran molestias musculares desde hace varias semanas y continúan con su proceso de recuperación. Así pues, no se esperan grandes novedades en el once que ponga en liza el ovetense.

Don Benito: Trinidad, Gonzalo, Lolo Pavón, Guijarro, Manu Míquel, Carlos López, Dani Martínez, Raly Cabral, Abraham, David Agudo.

Ceuta: Leandro Monteagud, Carrasco, Capa, Alfonso, Nacho Holgado, Benji, David Castro, Reina, Ismael, Casais, Pito Camacho.

Árbitro: José María Aranda Delgado (andaluz).

Estadio: Vicente Sanz.

Hora: 12.00.