«Afrontamos los ocho partidos que nos quedan como si fueran finales». Así de tajante se mostró el serbio Josip Visnjic en la rueda de prensa previa al encuentro que este fin de semana enfrentará al Antequera y el Villanovense (12.00, El Maulí). Los serones viajan a tierras malacitanas para medirse a un cuadro antequerano que ocupa posición de playout con 30 puntos y lo hace con la necesidad de lograr una imperiosa victoria que les permita seguir en la pelea por el playoff de ascenso, que a estas alturas se encuentra a dos puntos.

Todo después de que el Villanovense tan solo haya sumado un único triunfo en las últimas cinco jornadas. Aún así, Visnjic está convencido de las posibilidades de su equipo ante el Antequera, sobre todo después de lo visto el pasado domingo en casa ante el Mensajero, partido que acabó en empate a uno. Los serones necesitan de una vez por todas un cambio de rumbo, un volantazo en los resultados que les meta de nuevo en la pelea antes de que sea demasiado tarde. Eso lo sabe bien Visnjic, para quien lo más importante es sumar los puntos. «Ahora lo único que importa es sacar los máximos puntos posibles», argumentó el técnico, a quien le gustó el «carácter» que su equipo demostró el pasado domingo en casa ante el Mensajero a pesar del resultado. «Lo que vi fue positivo en líneas generales», dijo. Aún así, remarca que los partidos que restan de fase regular van a ser cruciales. «Debemos jugar como si fuera una final, el resto no entra en nuestros planes», subrayó el técnico. Delante estará el Antequera, rival del que destacó que tiene «buenos jugadores», aunque prefiere no hacer caso a la posición clasificatoria que ocupan. «Si pensamos que ellos son inferiores porque están abajo nos equivocamos. Debemos igualar las ganas que puedan tener ellos, ya que si no lo pasaremos mal», arguyó el técnico.

Una de las asignaturas pendientes del Villanovense es ganar fuera de casa. De hecho, los serones no saborean la victoria lejos del Municipal desde el pasado 27 de noviembre, cuando ganaron al Cacereño en el Príncipe Felipe por 0-1 gracias a un gol de Lolo Garrido.

Precisamente por eso han enfocado esta semana haciendo hincapié en este aspecto. Dentro del vestuario saben que conseguir entrar en playoff pasa por ganar partidos fuera de casa. Clausí es baja y vuelve Seth.

Antequera: Iván, Mauro, David Humanes, Sergio Díaz, Orozco, Mensah, Pais, Cyzas, Javi López, Michael, Álex Llamas.

Villanovense: De la Calzada, Samu Hurtado, Moi, Adri Escudero, Tapia, Pajuelo, Lolo Garrido, Roger, Viñuela, Isra Cano, Seth.

Árbitro: Miguel García Aceña (valenciano).

Estadio: El Maulí.

Hora: 12.00.