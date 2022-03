En ocasiones, el fútbol es injusto. Sucedió, una vez más, esta vez en el campo de La Isla. Fue una de ellas para un Coria que hizo todo lo posible para sacar un partido adelante que en la previa se presentaba fundamental de cara a esa ansiada permanencia por el que llevan luchando los celestes desde toda esta segunda vuelta.

El partido tuvo dos nombres propios, por un lado el portero visitante Miguel, que se erigió en protagonista abortando las numerosas ocasiones de un Coria que atacaba por dentro, por bandas, con centros directos... utilizaron los celestes todas las bazas posibles en ataque encontrándose con el cancerbero cada vez que corría peligro su portería

Por otro lado, el colegiado de la contienda, seguro que ha tenido más suerte en otros partidos. Con dos clamorosos penaltis no señalados a favor de los locales e interrumpiendo el juego en innumerables ocasiones sin motivo aparente. El árbitro, en un partido tranquilo, enseñó hasta 14 cartulinas amarillas.

El partido empezó con un juego dinámico por parte de los dos equipos y ya en el minuto 2 se pudieron adelantar los locales con un disparo de Sergio Gómez que salió desviado.

En el minuto siete se produce una jugada curiosa, cuando el colegiado decretó penalti a favor del Vélez, pero al consultar con su asistente, éste instó a que se pitara falta al borde del área.

De esa falta, llegaría la primera intervención de mérito de Mirón, cuando voló hasta la escuadra del lado derecho para enviar a córner. Del minuto siete al dieciocho, se vería un juego de área a área por parte de ambos equipos, siendo Diego y Miguel los que desbaratan las jugadas de ataque de sus respectivos oponentes.

En el 18, vendría la primera de las jugadas conflictivas del partido, cuando Traver centraba desde derecha y un defensor veleño levantaba las manos para detener el centro. Penalti no pitado.

El juego transcurría con un Coria que llevaba la manija del partido y un Vélez que crecía a través de las pérdidas de balón locales

En el minuto 26, llegaría la jugada clave del partido, falta de Deco en el lado izquierdo del ataque del Vélez, botaba la falta Ocaña y era Chavarría el que remataba a gol ante la pasividad defensiva del Coria. 0-1 en el marcador.

Desde ahí hasta el final de la primera parte, un Coria que quería empatar pronto y un Vélez que estaba muy cómodo por delante en el marcador.

La segunda parte empezó con la clara intención de poner el empate en el marcador por parte local y un Vélez que con el transcurso de los minutos, hacia su partido con pérdidas de tiempo y parones constantes.

Nada más empezar la segunda parte, era Chavalés el que se internaba dentro del área, siendo derribado por un rival, el árbitro no quiso saber nada de la jugada.

El Coria cada vez se sentía más cómodo en el verde de La Isla, con innumerables ocasiones que siempre se encontrarían con el mismo protagonista, Miguel.

Los locales, abrieron mucho el terreno de juego, con un Pedro Toro y con Chavalés jugando de extremos para tener superioridad en banda, así como Traver por dentro filtrando ese último pase que pudiera poner el empate en el marcador. Eso no era posible y los visitantes cada vez se metían más atrás ante las acometidas celestes.

Final del partido, donde el Vélez se llevaba los tres puntos ante un Coria que si bien dio una muy buena imagen, los errores defensivos y un inconmensurable Miguel, le privó de conseguir la victoria o, cuando menos, un punto.

Rai: «Merecimos ganar, pero merecer no es tener»

El entrenador del Coria, Raimundo Rosa, Rai, fue rotundo. «Hemos sido infinitamente superiores, tuvimos infinidad de ocasiones, pero su portero ha sido su salvador. Hemos merecido ganar sobradamente, pero merecer no es tener, y los tres puntos se van para Vélez».

El técnico admitió que el equipo no había estado bien atrás en el primer tiempo. «Las ocasiones que han tenido han sido errores nuestros, pero es que también en esa parte hemos tenido cuatro o cinco ocasiones clarísima delante del portero y no hemos acertado ni una. Es verdad que el aire dificultaba un poco ese fútbol. En el segundo hemos intentado variar un poco. Ellos no han tirado a puerta. Nosotros hemos entrado por dentro, por fuera... por laterales, por dentro, golpeos desde fuera del área, pero no ha habido manera», relató un resignado Rai.

«No sé si Luis Enrique le llamará esta semana», bromeó el técnico al preguntársele por el meta del Vélez, Miguel. «Desde aquí hay que darle la enhorabuena, ya se lo he dicho a su entrenador, porque hoy ha salvado a su equipo. Hay que seguir trabajando y compitiendo y esperar que ese puntito de mala suerte que estamos teniendo en algunas situaciones nos cambie. No hay otra», recalcó.