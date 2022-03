El Diocesano, ese club que hace algo más de una década reactivó su equipo sénior como una salida para todos los jugadores que terminaban su etapa juvenil y querían seguir jugando al fútbol, está a un paso de la Segunda RFEF. Lo puede lograr este mismo domingo si gana al Trujillo y el Moralo no hace lo mismo ante el Don Álvaro. Pero su renta de 8 puntos con solo cuatro jornadas por delante invita a pensar que, si no es esta jornada, será la siguiente. «Esta liga solo la podríamos perder nosotros, más que ganarla otro equipo», decía hace una semana Teto, autor del primer gol --un golazo-- del partido ante la UP Plasencia (0-4).

El Diocesano está a punto de escribir otra gloriosa página en su larga historia de más de cuatro décadas. Y todo, sin perder su espíritu de un club eminentemente de base, con más de 450 jugadores repartidos entre 32 equipos de todas las categorías y con otro ascenso más en la recamara, ya que el equipo juvenil que entrena Jorge Sánchez, Abuelo, lidera la Liga Nacional con ocho puntos sobre La Cruz Villanovense B, que no puede subir, y trece más que el Moralo. Por delante, solo seis jornadas. Durante muchos años ese juvenil fue la joya de la corona, con temporadas de matrícula de honor en División de Honor, una categoría a la que está a punto de volver a alcanzar. Ahora tendrá que compartir el protagonismo con el equipo sénior. Eso si no hay una debacle en uno u otro en el próximo mes. El equipo sénior del Dioce inició su andadura en la campaña 2011-2012 en Regional Preferente gracias a un acuerdo con el Ciudad de Cáceres. Ese mismo curso también fue el primero del juvenil en División de Honor. En Regional Preferente fueron seis temporadas, la última ya bajo la denominación de Primera Extremeña. Su primer curso, fue séptimo del Grupo I. Al siguiente acabó segundo y el Castuera le eliminó en la primera ronda de ascenso. Octavos al año siguiente, en la 2014-2015 se volvióae meter en la lucha por subir, siendo eliminado de nuevo por el Castuera. Lo volvió a intentar al año siguiente, cuando el Montijo le dejó fuera en la segunda ronda (antes había eliminado al Guadiana). Los mimbres estaban puestos y la temporada 2016-2017 fue la definitiva. Terceros en la fase regular, superaron al San Serván en la primera eliminatoria y al Talavera en la segunda. El ascenso a Tercera se consiguió el 28 de mayo del 2017. El primer curso en la nueva categoría (2017-2018) el Diocesano, con Miguel Ángel Ávila en el banquillo fue séptimo. El siguiente (18-19), comandado por Rai, acabó noveno. Después, en la temporada 2019-2020, el Dioce, con Adolfo Senso a los mandos, era décimo cuando la temporada se interrumpió por la pandemia mundial del covid. La explosión llegó en la 2020-2021. Peleó codo a codo con el Cacereño en la primera fase. Aguantó en la segunda. Y en el playoff final luchó hasta la prórroga contra el Coria, que se quedó el último premio. El Dioce había saboreado la gloria y estaba preparado para disfrutarla. En la jornada 4 cogió el liderato. No lo ha soltado desde entonces. La primera vuelta la cerró con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, entonces el Trujillo. «El objetivo es terminar lo más arriba posible, pero con miras a conseguir el ascenso, puesto que la primera vuelta nos ha puesto en ese camino», asumía ya el presidente del club desde 2017 en sustitución del histórico Gerardo Hierro. El momento ha llegado. El Dioce ya roza la Segunda RFEF.