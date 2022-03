El Cacereño sumó un buen punto en un encuentro en su visita aplazada en su día al Mensajero (0-0). Fue un choque muy disputado en el que los dos equipos tuvieron ocasiones de gol, sobre todo en la segunda mitad.

Salió metido en los primeros compases en campo contrario el Mensajero, equipo al que Josu Uribe le ha conseguido sacar un buen rendimiento, cayendo únicamente desde su regreso a La Palma ante el Córdoba. Frente se encontraba un Cacereño que ocupa el segundo lugar en la tabla. Pero el dominio inicial era para los locales, aunque los primeros intentos se ciñeron a algunas aproximaciones a balón parado que no dieron el resultado buscado, con Edu Salles como una de las referencias ataque, buscando un triunfo vital para los canarios para salir de la zona de descenso. Aunque no pudieron lograr nada positivo para sus intereses en esos primeros compases de juego, no generándoles mayores apuros al meta.

A partir del cuarto de hora los extremeños comenzaron a salir de ese control, o intento de control, al que le tenía sometido su rival, aunque se mostraban muy sólidos en la retaguardia los mensajeristas. Todo esto a lo que condujo fue a una igualdad entre las dos escuadras. De lo más destacado por parte de los visitantes, cuando ya se había rebasado el ecuador de la primera fase, fue un disparo de Luis Hernáiz que no encontró portería, saliendo alt . De ahí al descanso, poco más, muchas interrupciones en el juego y mucha intensidad, pero sin verticalidad. Así, se llegó al descanso sin que el marcador se moviera, algo justo si nos atenemos a las aproximaciones a puerta de los dos conjuntos y a la igualdad como nota destacada de los primeros cuarenta y cinco minutos, lo que condujo a que en pocas ocasiones intentaran poner a prueba a los dos metas.

SEGUNDA PARTE / En el inicio del segundo periodo salió incisivo el Mensajero, que de entrada pudo ponerse por delante en el marcador, de no mediar la aparición de José Martínez, logrando desviar a saque de esquina, un nuevo intento de Edu Salles, que una vez ejecutado terminó con un golpeo que se acabó marchando alto.

Se repuso a ese susto inicial el equipo de Julio Cobos, asentándose sobre el verde del Silvestre Carrillo. El Cacereño tenía ahora más balón y comenzaba a merodear el área de su oponente. Dos golpeos, en el 53 y el 54, pudieron significar el 0-1, pero primero Kamal enviaba fuera desde la frontal del área, y luego el remate de Luis Hernáiz se marchaba por encima de la portería de Nauzet.

La replica de los canarios llegaba en el minuto 63, en un remate de Yeray González que se introducía dentro de la portería extremeña, pero el colegiado anulaba el gol al estar el centrocampista palmero en posición de fuera de juego. Una ocasión que demostraba que el encuentro estaba muy igualado y que había alternativas, una dinámica que se mantuvo durante toda la segunda mitad.

TOMA Y DACA / Pasaban los minutos y el marcador no registraba ninguna variación desde el inicio del encuentro, algo que perjudicaba mucho más a los canarios, que veían como el margen que tenían para solventar sus problemas clasificatorios, con este encuentro aplazado, se les escapaba. Ale González lo probó en el 69 con un disparo que le detuvo Bernabé, realizando una gran intervención. Tampoco Yeray González lograba batir al meta del Cacereño acto seguido. Y si los canarios tuvieron dos ocasiones claras de manera consecutiva, el Cacereño tuvo acto seguido hasta tres oportunidades para haber inaugurado el marcador. La primera llegaba en un disparo de Hernáiz que el meta local despejaba a córner. Y precisamente ahí, en el saque de esquina, llegaba la más clara de los visitantes cuando Yael intentaba el gol olímpico, pero el balón se estrellaba en el palo. Y casi a renglón seguido, era un zaguero rojinegro el que evitaba sobre la línea de gol que la pelota se introdujera en la meta de Nauzet.

Había dado un paso al frente el Cacereño, aunque la necesidad empujaba a los palmeros, que no bajaban los brazos y pudieron decantar el encuentro a su favor ya en el tiempo de descuento, en un remate de Jaime a la salida de un saque de esquina, pero no pudo precisar el jugador del Mensajero su remate, que le salió centrado y fácil. Acababa así el encuentro con el empate a cero inicial, un buen punto para el Cacereño en un campo complicado.