Este sábado 2 de abril se cumplirán 30 años de la fatal muerte de Juan Gómez Juanito en un accidente de tráfico cuando regresaba a Mérida tras ver un Madrid-Torino. Han pasado tres décadas, pero la figura del mítico futbolista sigue muy presente en la capital extremeña, donde se estrenaba como entrenador en el Mérida CP. Ahora, aunque refundado y con otro nombre, el club romano lo sigue considerando como la primera gran figura de la entidad que, tras su muerte, se terminó convirtiendo en leyenda.

Juanito fue el primer nombre mediático que se asoció con Mérida antes de la época dorada en la élite del fútbol español. Por este motivo, desde el club se quiere seguir recordando la figura del que fuera su entrenador y en el partido de este domingo frente al Antequera (18.00 horas), en el minuto 7, se pondrá su fotografía en el videomarcador para que se lleve la ovación de los aficionados presentes en el encuentro.

Juan Gómez González, Juanito (Fuengirola, 10 de noviembre de 1954 – La Calzada de Oropesa, 2 de abril de 1992), leyenda del madridismo como futbolista, vivía su primera experiencia en los banquillos en Mérida, un club al que pudo llegar como jugador en la campaña 1990-1991. El destino quiso que solo fueran 142 días al frente del club emeritense. Su mano derecha en el equipo era el preparador físico, Miguel Ángel Jiménez, Lolino, quien a este diario hace una década, cuando se cumplían los 20 años del fallecimiento, declaraba que haber trabajado junto al mito de Fuengirola «me abrió el mundo. Era admiración por donde ibas y fueron días de aprendizaje como preparador físico y como persona. Juanito tenía una pasión enorme por el fútbol y muchísima humildad, porque todo lo hacía con una entrega que pude compartir».

Con motivo del trigésimo aniversario del fallecimiento también va a ser recordada la figura de Juanito con un documental dirigido por el jerezano Juan Miguel del Castillo, que será presentado este viernes en el Festival de Málaga, para después proyectarse en su Fuengirola natal y, a partir de junio, en las salas de cine.

En este trabajo audiovisual se recuerda toda su carrera futbolística como jugador y entrenador. «Juanito es una figura quizás muy conocida, pero poco reconocida. Los jóvenes no saben quién es, a pesar de que era un crack, y por los valores que transmitía con su lucha, su afán de superación y su pasión, este documental está enfocado especialmente al público juvenil», afirma en una entrevista con Efe su productora ejecutiva, Pilar Crespo. «Queríamos hacer un producto para todos los públicos y para ver en familia, como es el fútbol, que aunara a tres generaciones, los abuelos que conocieron a Juanito, los padres a los que les suena y los hijos que no lo conocen», explica.

Inolvidable

En Mérida no sucede eso y no es fácil encontrar a alguien, grande o pequeño, que no sepa quién es Juanito. Aquel 2 de abril de 1992 miles de emeritenses le tributaron una emocionante despedida entre gritos de «torero» (su profesión frustrada, decía) antes de llegar al estadio, donde protagonizó su último llenazo. 8.000 personas lloraban en las gradas y en el césped la muerte de un ídolo. Allí mismo, una corona donde se leía «Juan sigue jugando en el cielo» y sus jugadores, portando el féretro, se despedían:«¡Hasta siempre!». Entre esos futbolistas se encontraba el serbio Josip Visnjic, hoy entrenador del Villanovense.

«Es una pérdida irreparable, un auténtico mazazo, difícil de superar en mucho tiempo. Voy a tardar en olvidar el profundo dolor que me invade», decía ese mismo día Pepe Fouto, el presidente del Mérida. «Juanito ha sido un apasionado de los colores que siempre defendió y eso era por lo que yo más lo admiraba», contaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entonces presidente de la Junta de Extremadura. «Era una persona que no tenía dobleces, ya que decía las cosas tal y cómo eran, y quizás impulsivo, pero ahora se ha comprobado cómo lo quería la gente», contaba en Fuengirola Santillana, compañero de Juanito en la etapa de futbolista en el Madrid y quizás su mejor amigo.

Su espíritu también está muy presente en el madridismo, que asocia la lucha, la garra, al espíritu de Juanito y el grito «¡illa, illa, illa, Juanito maravilla!» es un cántico siempre presente en la grada del Santiago Bernabéu. Ahora, ese espíritu también está en la grada del Romano, donde su recuerdo lleva muy presente los últimos 30 años.