Desde la llegada de Juanma Barrero al banquillo, es la primera vez que el Mérida ha tenido que afrontar una semana tras una derrota, la que sufrió frente al Mensajero. En este sentido, más que por la derrota, la semana ha venido marcada por el retraso en el viaje de vuelta desde Canarias, que hizo que el equipo llegara a la capital extremeña el lunes a las 1.30 horas. «Ha supuesto diez mil cambios de planes. Al no entrenar el lunes, pensamos en el martes, pero llegamos muy cansados y preferimos dar descanso», explicaba el técnico en la previa del encuentro de este domingo (18.00 horas) frente al Antequera.

Mirando más hacia lo estricamente deportivo, la derrota se ha asumido durante estos días con «normalidad, no ha pasado nada extraño, excepto el viaje de vuelta, lo demás ha sido todo normal», incluso a las largas horas de aeropuerto le ha sacado una parte positiva, pues «al final hemos tenido un día de convivencia de estar todos juntos».

Otro hecho, que también ha afectado al equipo en el plano clasificatorio, ha sido el empate cosechado por el Cacereño, el pasado miércoles, precisamente frente al Mensajero, lo que ha supuesto que la segunda plaza se haya alejado a siete puntos. Una circunstancia que el preparador ha zanjado con un: «Antequera, más tres y luego veremos qué pasa, pero lo primero es lo que tenemos que hacer nosotros». En este sentido, conseguir los tres puntos esta semana parece todavía más trascendental para asentar la tercera plaza, aunque Barrero tiene que claro que «estamos en el Mérida, la necesidad siempre es la misma: ganar, ganar, ganar… así es este club y el que viene aquí tiene que entenderlo así».

Para el choque del domingo, Juanma no podrá contar con Felipe Alfonso por acumulación de tarjetas. De los que arrastraban problemas físicos, “Higor está bien, el jueves entró en el entrenamiento con el grupo, aunque no lo completó por precaución nuestra. Hoy hablé con él y no siente ninguna molestia, le han vuelto a hacer una prueba con el ecógrafo y parece que está todo bien, aunque todavía no sé si para noventa minutos». Pedro Lagoa continuará sin entrar en la convocatoria, aunque «empieza a completar entrenamientos, pero todavía le falta fondo físico».

Por su parte, Guille Perero llevaba un par de semanas arrastrando algunas molestias, “nos lo llevamos al viaje, y he bromeado con él que parece que el aeropuerto le sentó bien, porque ha completado toda la semana bien y está disponible», recalcó.